Фийон: санкции против России бессмысленны, надо восстанавливать отношения

Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон. Фото: AFP/Scanpix

По мнению лидера французской партии "Республиканцы" и одного из кандидатов в президенты Франции Франсуа Фийона, для Европы нет никакого смысла конфликтовать с Россией, а призывы к вступлению Украины и Грузии в НАТО и ЕС были безответственными.

"Наивно было полагать, что российский народ можно сломать экономическими санкциями. Кто может захотеть конфликта с Россией? Нужно восстанавливать наши отношения", - сказал Фийон в опубликованном в воскресенье интервью газете Le Monde, передает ТАСС.

Французский политик, являющийся кандидатом "Республиканцев" на президентских выборах, выступил за "новое экономическое партнерство с Россией", а также предложил "провести конференцию Европа-Россия по вопросу новых условий безопасности" на европейском пространстве накануне своего визита в Берлин для переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Фийон назвал безответственными тех, кто призывал к вступлению Украины и Грузии в НАТО. "Всегда ли Запад был надежным партнером? Разве он не обманул Россию по Ливии, по Косово, по экономическому партнерству с ЕС? - отметил Фийон, отвечая на вопрос французского издания о его видении отношений с Россией. - Вдобавок я бы хотел напомнить о безответственных высказываниях тех, кто хотел вступления Грузии и Украины в НАТО. Надо просто признать, что ни Украина, ни Грузия не могут вступить в ЕС и в НАТО".

"Зачем нам нужно было развертывать противоракетную оборону у российской границы? Мы допустили много ошибок", - заключил Фийон.

После состоявшейся в понедельник встречи с Меркель Фийон отметил, что Россия должна дать повод для отмены неэффективных санкций, но добавил, что Украина не предприняла шаги, необходимые для обеспечения мира, сообщило Reuters.

"Я убежден, что экономические санкции совершенно неэффективны. Мы должны найти иной способ для диалога", - сказал Фийон.

Отношения с США

Фийон считает необходимым создание оборонного альянса между Парижем и Берлином после прихода к власти в США Дональда Трампа. Такое мнение он высказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, выдержки из которого были опубликованы в воскресенье.

По его словам, военный союз должен иметь в том числе фонд для финансирования операций за рубежом. "Мы не обязаны мириться с американскими правилами игры", - подчеркнул французский политик.

По оценке Фийона, в настоящий момент отношения между Францией и Германией носят неудовлетворительный характер. "Партнерство никогда не было таким пустым и слабым как сегодня", - указал он.

В то же время он отметил, что ЕС находится в "очень плохом состоянии", в том числе из-за того, что в содружестве "нет солидного противовеса сильной Германии". Как считает политик, Brexit может оказаться для Евросоюза "убийственным", если проект единой Европы не получится вернуть к жизни.

После встречи с Мекрель Фийон отметил, что для Европы было бы нежелательно сближение США и России без учета мнения европейцев. "Я не хочу, чтобы (президент США Дональд) Трамп говорил с Россией в ущерб нам. Это нанесло бы ущерб Европе, если бы Трамп действовал помимо нас, а это вполне можно себе представить", - сказал он.

По словам Фийона, он пришел к единому мнению с канцлером ФРГ о необходимости не допустить экстерриториального применения американских законов к европейским компаниям, которые обошлись им в миллиарды долларов в виде штрафов за нарушение американских санкций против других стран.