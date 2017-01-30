logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Фийон: санкции против России бессмысленны, надо восстанавливать отношения

Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 18:26
Рубрика: За рубежом

По мнению лидера французской партии "Республиканцы" и одного из кандидатов в президенты Франции Франсуа Фийона, для Европы нет никакого смысла конфликтовать с Россией, а призывы к вступлению Украины и Грузии в НАТО и ЕС были безответственными.

"Наивно было полагать, что российский народ можно сломать экономическими санкциями. Кто может захотеть конфликта с Россией? Нужно восстанавливать наши отношения", - сказал Фийон в опубликованном в воскресенье интервью газете Le Monde, передает ТАСС.

Французский политик, являющийся кандидатом "Республиканцев" на президентских выборах, выступил за "новое экономическое партнерство с Россией", а также предложил "провести конференцию Европа-Россия по вопросу новых условий безопасности" на европейском пространстве накануне своего визита в Берлин для переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Фийон назвал безответственными тех, кто призывал к вступлению Украины и Грузии в НАТО. "Всегда ли Запад был надежным партнером? Разве он не обманул Россию по Ливии, по Косово, по экономическому партнерству с ЕС? - отметил Фийон, отвечая на вопрос французского издания о его видении отношений с Россией. - Вдобавок я бы хотел напомнить о безответственных высказываниях тех, кто хотел вступления Грузии и Украины в НАТО. Надо просто признать, что ни Украина, ни Грузия не могут вступить в ЕС и в НАТО".

"Зачем нам нужно было развертывать противоракетную оборону у российской границы? Мы допустили много ошибок", - заключил Фийон.

После состоявшейся в понедельник встречи с Меркель Фийон отметил, что Россия должна дать повод для отмены неэффективных санкций, но добавил, что Украина не предприняла шаги, необходимые для обеспечения мира, сообщило Reuters.

"Я убежден, что экономические санкции совершенно неэффективны. Мы должны найти иной способ для диалога", - сказал Фийон.

Отношения с США

Фийон считает необходимым создание оборонного альянса между Парижем и Берлином после прихода к власти в США Дональда Трампа. Такое мнение он высказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, выдержки из которого были опубликованы в воскресенье.

По его словам, военный союз должен иметь в том числе фонд для финансирования операций за рубежом. "Мы не обязаны мириться с американскими правилами игры", - подчеркнул французский политик.

По оценке Фийона, в настоящий момент отношения между Францией и Германией носят неудовлетворительный характер. "Партнерство никогда не было таким пустым и слабым как сегодня", - указал он.

В то же время он отметил, что ЕС находится в "очень плохом состоянии", в том числе из-за того, что в содружестве "нет солидного противовеса сильной Германии". Как считает политик, Brexit может оказаться для Евросоюза "убийственным", если проект единой Европы не получится вернуть к жизни.

После встречи с Мекрель Фийон отметил, что для Европы было бы нежелательно сближение США и России без учета мнения европейцев. "Я не хочу, чтобы (президент США Дональд) Трамп говорил с Россией в ущерб нам. Это нанесло бы ущерб Европе, если бы Трамп действовал помимо нас, а это вполне можно себе представить", - сказал он.

По словам Фийона, он пришел к единому мнению с канцлером ФРГ о необходимости не допустить экстерриториального применения американских законов к европейским компаниям, которые обошлись им в миллиарды долларов в виде штрафов за нарушение американских санкций против других стран.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Топ читаемости/Топ комментариев

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 23.01.2017 (18:00)

Новости Эстонии

foto
Коллеги: работоспособность у Лембиту Куузе была бешеной
 foto
"АК+": поступает все больше сигналов о новых веяниях в политике США
 foto
Департамент соцстрахования: если трудовая книжка утеряна, то стаж до 1999 года придется доказывать

Зарубежные новости

foto
Декриминализация побоев в России: мнения гражданских активистов и юриста кризисного центра кардинально разошлись
 foto
"АК+": поступает все больше сигналов о новых веяниях в политике США
 foto
Число выживших под завалами отеля в Италии достигло 10 человек