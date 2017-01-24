Миксер: Эстония не откажется от своих принципов ради ускорения ратификации пограндоговора с РФ

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер. Фото: AFP/Scanpix

По словам министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера, Эстония практическими шагами продемонстрировала готовность к ратификации договора о границе с Россией, однако она не намерена ради ускорения процесса поступаться своими принципами и ценностями.

"Мы продемонстрировали наши послания практическими шагами, быстро проведя закон о ратификации через парламент, где он прошел первое чтение и ожидает практических шагов российской стороны для того, чтобы состоялось второй чтение и окончательное голосование", - сообщил Миксер на состоявшейся во вторник, 17 января, пресс-конференции.

Миксер подтвердил, что у Эстонии имеются "желание и надежда" продвигаться в этом процессе дальше в одном ритме со второй стороной — то есть с Россией.

По словам министра иностранных дел Эстонии, со стороны России время от времени раздается риторика о готовности к продвижению, однако в то же время общая атмосфера отношений прогрессу не благоприятствует.

"То, в чем Россия считает общую атмосферу отношений достаточной или благоприятной — в основном вне нашего контроля. Разумеется, мы считаем пограничный договор нужной и разумной инициативой обеих сторон, но, конечно, не станем в надежде на продвижение этого процесса со стороны России менять свои политические принципы или отказываться от наших интересов или ценностей", - подчеркнул Миксер.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова вернуться к вопросу о ратификации договора о границе с Эстонией при условии большей конструктивности в двусторонних отношений. "Когда договор был в комитете по международным делам Госдумы РФ, состоялись слушания по этому договору, риторика из Таллина звучала совершенно неподходящая, чтобы процесс продолжался, не вызывая возмущения со стороны нашей общественности", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник в Москве.

"Мы будем поддерживать этот процесс, но в условиях, когда отношения будут двигаться в конструктивном ключе, а не при постоянном нагнетании конфронтации", - заключил Лавров.