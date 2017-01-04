Фонд помощи больным раком “Kingitud elu” выставил на аукцион бабочки Ильвеса

Сложивший осенью в Кадриорге полномочия президента и отмечающий на этой неделе свое 63-летие Тоомас Хендрик Ильвес пожертвовал часть своей коллекции галстуков-бабочек в поддержку больных раком — фонду помощи больным раком “Kingitud elu” ("Подаренная жизнь").

Фонд со среды проводит в Facebook трехдневный международный благотворительный аукционы, победители которого станут известны к полудню 31 декабря.

"Как бы дела ни обстояли с хутором Эрма, нам нравятся люди, которые хотят делать добро. Поэтому мы благодарны президенту Ильвесу за то, что он пожертвовал в пользу больных раком несколько знаменитых предметов из своей легендарной коллекции галстуков-бабочек. Теперь, когда он не дает так много изысканных приемов, ему требуется меньше бабочек. А аукцион даст кому-то уникальный шанс помочь больным ракам и надеть президентскую бабочку, например, уже на новогодний праздник", - сказал глава фонда Тойво Тянавсуу.

На международном аукционе продаются три шелковых галстука-бабочки, изготовленных вручную.