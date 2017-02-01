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Сийм Каллас: обстановка в мире пугающая

Сийм Каллас. Фото: ERR
Cегодня 22:03
Рубрика: Мнение

По мнению почетного председателя Партии реформ, бывшего премьер-министра Эстонии Сийма Калласа, с момента восстановления независимости Эстонии обстановка в мире еще ни разу не была настолько ненадежной и непредсказуемой.

"Читая исторические книги, в 1939 году тоже было мнение [в США], что пускай они там в Европе возятся, нас это не касается. Потом выяснилось, что касается, и еще как. Но ничего настолько ужасного я не прогнозирую", - сказал Каллас в среду, 25 января, в интервью программе "Ringvaade".

"Обстановка пугающая. В Эстонии немножко такая позиция, что мы за стенкой, нас ничего не коснется. Говорим о тех, кто в Америкке, что с ними будет, если президент сделает то или это. И что будет с Европой, не понимая при этом, что Европа — это мы сами. Это всегда так было, но в сегодняшней ситуации это еще серьезнее", - сказал он.

Калласа раздражает, когда вокруг говорят, что президенту США Дональду Трампу не следует делать одно, другое и третье. "Друзья, от нас ничего не зависит. От нас не зависит, как он поступит. От нас вообще очень мало зависит", - напомнил бывший лидер реформистов.

Однако это не значит, что нужно сидеть сложа руки. "Мы должны суметь адекватно разобраться [в происходящем]. Глава эстонского правительства как один из глав европейских правительств, министры, все, кто сидят в советах: всегда есть вариант, что эстонец отсидится и ограничится одной репликой, но сегодня по некоторым вопросам стоит занимать намного более активную позицию", - считает Каллас.

Андрей Крашевский
Редактор

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