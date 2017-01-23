Кальюлайд: я отказываюсь говорить, что избрание Трампа — риск для Эстонии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Фото: Юло Йозинг/ERR

Несмотря на заявления избранного президента США Дональда Трампа, пока нет никаких причин полагать, что ситуация с безопасностью Эстонии от этого как-либо ухудшится, сказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью ERR, опубликованном в понедельник, 16 января.

- Точка зрения Дональда Трампа о том, что НАТО является устаревшей организацией, обсуждается во всем мире. Как Вы думаете, является ли НАТО отжившей свое время организацией?

- Во-первых, я не думаю, что и Дональд Трамп так считает. В этом заявлении, где может быть несколько неудачно были выбраны слова, он обратил внимание на то, что каждая организация должна постоянно анализировать, соответствует ли она современным требованиям. Трамп и раньше говорил, что борьба с терроризмом должна играть более важную роль в международном оборонном сотрудничестве.

Мы видим, что на слушаниях в Конгрессе будущие ключевые члены его администрации подчеркивали, что трансатлантические связи и НАТО по-прежнему исключительно важны и являются главным инструментом сотрудничества. У нас нет причин сомневаться в словах этих людей.

- До вступления Трампа в должность осталось несколько дней. Могут ли слова Трампа вызвать обеспокоенность у населения Эстонии несмотря на то, что Эстония — одна из пяти стран, которые, как известно Трампу, выполняют обязательства перед НАТО по уровню оборонных расходов?

- Это один из пунктов, по которым Эстония всегда занимала одинаковую позицию с Дональдом Трампом — все страны-члены НАТО должны тратить на оборону согласованные суммы. Быть способными сами себя защитить и, при необходимости, вносить вклад в силы сдерживания НАТО. Если не нести достаточных расходов, то трудно увидеть, как можно будет вносить вклад в сдерживание.

Но что касается НАТО, то после варшавского саммита союзники начали активно проводить в жизнь его решения. Мы видим в новостях, как развивается этот процесс. Эстония готовится к прибытию батальона НАТО, подготовка идет, и наше сотрудничество с Великобританией, Францией и Данией — этот процесс своевременно развивается так, как запланировано. Он идет по плану. У нас нет причин полагать, что в ситуации с безопасностью Эстонии что-то изменилось. Более того, я хочу всегда подчеркивать, что НАТО — оборонительный альянс. Смысл существования НАТО — обеспечение мира. Этим занимаются решения варшавского саммита НАТО, которые реализует НАТО. Это внушающее доверие сдерживание.

- Как Вы прокомментируете утверждение Трампа о том, что из Европейского союза могут выйти и другие государства?

- Я опять-таки думаю, что сегодня нет причин полагать, что Трамп в своих коротеньких публикациях в Twitter смог раскрыть что-то, что превратится в политику или позиции. Этого и не может быть. При этом ни у одного политика нельзя отнять право высказывать мнение по поводу чего-либо. Мы все вольны относиться к той или иной организации так или иначе. При этом иногда они звучат из регионов, в которых вообще не разбираются в сути этой организации. Структуру и систему Европейского союза очень сложно понять. Но что мы видим, может быть, лучше американцев, это то, что ни одну проблему, стоящую перед Европой — рост экономики, международное влияние, миграционные вопросы, терроризм — ни одно государство из 28 членов ЕС в одиночку не смогло бы решать лучше. Ни одно, даже самое большое.

- Начавшийся год может не принести нам хороших новостей. Во-первых, президентом США станет Дональд Трамп, президентом Франции может стать Марин Ле Пен, состоится брексит. Насколько оптимистично Вы настроены в начавшемся году?

- Я отказываюсь говорить, что то, что президентом США станет Дональд Трамп, безусловно является неким дополнительным риском. Мы видим сравнительно сбалансированные [мнения - ред.] на слушаниях [в Конгрессе по утверждению в должности - ред.] кандидатов на основные посты в его администрации. В Соединенных Штатах есть долгая традиция проводить политику, основанную на ценностях. Я по-прежнему не верю, что это как-то изменится.

Что касается выхода Великобритании из Европейского союза, то Великобритания сама не раз подчеркивала, что она не покинет Европу. Будут другие условия сотрудничества. Хотя, разумеется, Эстонии очень жаль, что стол покинет партнер по сотрудничеству, часто занимавший очень близкую к нам позицию по рыночной экономике. Но нет причин полагать, что в дальнейшем между членами ЕС и Великобританией не будет сотрудничества.

Что касается будущих выборов в Европе, которые предстоят в этом году, то нет смысла спекулировать. Напротив, рекомендую всем следить за международной прессой, по возможности читать мнения людей из первоисточников. Во Франции несколько кандидатов в президенты выступают за масштабные экономические реформы, которые в дальнейшем превратили бы эту страну в государство со свободной рыночной экономикой, которая нам намного понятнее. Эта дискуссия очень интересная. Не дадим грусти взять над нами верх, а будем следить за происходящим в мире.

Представление о том, что мир не должен меняться или никогда не изменится или что дискуссия всегда останется такой же, как и десять лет назад, тоже ведь никак не обосновано.