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Юри Ратас: на предстоящих местных выборах Яна Тоом хочет баллотироваться в Нарве

Юри Ратас. Фото: Юло Йозинг/ERR
Николай Лощин, ETV+
Cегодня 18:52
Рубрика: Мнение

На предстоящих осенью муниципальных выборах депутат Европарламента, центристка, Яна Тоом может выдвинуть свою кандидатуру в Нарве. О таком ее желании рассказал председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас в новогоднем интервью телеканалу ETV+.

"Яна Тоом, насколько я понимаю – а я довольно много с ней общался – вполне довольна той должностью, которую она сейчас занимает в Европарламенте. Если в один прекрасный момент она решит, что хочет вернуться во внутреннюю политику Эстонии, на уровне Рийгикогу или местного самоуправления, то такая возможность у нее, определенно, есть. Я считаю, что в выборах в органы местного самоуправления, которые состоятся в будущем году, 15 октября 2017 года, Центристская партия примет участие не просто с сильной, а с очень сильной и опытной командой. И на данный момент Яна Тоом хочет быть кандидатом в Нарве, но я не исключаю и того, что в один прекрасный момент депутаты Европарламента скажут, что они вообще не будут участвовать в выборах в местное самоуправление", - сказал Ратас.

Кандидаты на пост мэра Таллинна выяснятся в начале года

"Я думаю, что Центристская партия решит, кто может стать кандидатом на пост председателя городского собрания и мэра Таллинна, уже в первом квартале будущего года. И тогда мы об этом официально сообщим. Сейчас эти вопросы обсуждаются", - отметил Юри Ратас, отвечая на вопрос журналиста.

Рабочие места в Ида-Вирумаа нужно сохранить

В интервью речь шла и о планах новой коалиции, возглавляемой Юри Ратасом, относительно региона Ида-Вирумаа. По словам главы правительства, среди приоритетов - сохранение рабочих мест, обеспечение дотаций и инвестиций в транспортную инфраструктуру.

"В коалиции мы договорились, что все изменения будут направлены на то, чтобы там сохранились рабочие места. Мы знаем, что Ида-Вирумаа – это регион Эстонии, где больше всего природных ресурсов, нашего самого большого богатства. Важно обеспечить региону именно такие дотации, чтобы там были жизнеспособное предпринимательство и рабочие места. С другой стороны, мы также договорились, что Ида-Вирумаа требует особенного подхода в плане инвестиций. И эти инвестиции преимущественно должны быть связаны со строительством автомобильных, пешеходных и велосипедных дорог, железнодорожной инфраструктурой, а также с больничным комплексом, находящимся в Кохтла-Ярве. И есть еще одна договоренность: идея о переезде Академии внутренней безопасности из Таллинна в Нарву также может быть претворена в жизнь", - пояснил премьер-министр.

По его словам, нынешняя коалиция не станет проводить регулярные выездные заседания в каком-либо уезде Эстонии ради организации пресс-конференций. Однако члены правительства будут приезжать с визитами в Ида-Вирумаа, что очень важно. Свой первый визит в этот регион в качестве премьер-министра Ратас совершит в начале года.

Пока не выполняются Минские солашения, сотрудничества с Россией не будет

По словам Ратаса, правительство Эстонии нельзя обвинить в отказе от официальных встреч или поездок в Российскую Федерацию.

В то же время, протокол сотрудничества Центристской партии с партией "Единая Россия" на сегодняшний день не работает, подчеркнул он. "Договор был заключен 12 лет назад, и пока с точки зрения международного права отношения между Российской Федерацией и Эстонией, Российской Федерацией и Евросоюзом остаются такими, какие они сейчас есть – а они, к сожалению, оставляют желать лучшего – этот протокол ни на что не влияет. То, что Евросоюз, на самом деле, желает сотрудничества в разумной ситуации – это ни для кого не секрет. Но пока не выполняются Минские соглашения, этого сотрудничества не будет".

Полную версию интервью, в котором речь идет также о налоговой политике, отношениях центристов с русскоязычными избирателями, политике гражданства, русской школе, смотрите здесь: 

 

Екатерина Таклая
Редактор

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