"Политрулет": рассеянные шахматы, сексизм и веселые картинки

"Политрулет" (17-23 декабря). Коллаж: ERR, Scanpix/Postimees

Шахматисты-реформисты, министерская тусовка на Горхолле, рассеянный Лиги, бородатые блондинки и партийная творческая битва на тему Рождества - читайте обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.

На этой неделе градус политической жизни заметно упал. Успешно разобравшись с бюджетом, политики начали тихо и спокойно готовиться к праздникам. Поэтому картина недели была недостаточно пестрой. И все же "Политрулет" нашел кое-какие вкусные зернышки, чтобы поклевать.

Цитата недели:

"Здесь приходится выбирать из равных противников. В шахматы они оба играют достаточно плохо, примерно на моем уровне".

Президент Союза шахмат Эстонии Андрей Коробейник, баллотирующийся в правление Партии реформ, ответил на вопрос корреспондента rus.err.ee, кто из претендентов на пост лидера партии - Ханно Певкур или Кристен Михал - лучше играет в шахматы.

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Рассеянность недели: Юрген Лиги голосует

В понедельник, 19 декабря, парламент принял пакет налоговых изменений. "За" высказались 55 депутатов, 37 - против. Единственным представителем оппозиционных партий, поддержавших законопроект, стал главный критик налоговых поправок Юрген Лиги. В интервью ERR депутат-реформист сказал, что из-за рассеянности нажал не на ту кнопку.

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Цифра недели: 3

В понедельник, 19 декабря, Тийна Кангро принесла должностную присягу в качестве депутата Рийгикогу. Теперь три парламентария из 101 являются беспартийными. До этого в парламенте было только два беспартийных - Артур Тальвик и Криста Ару, входящие во фракцию Свободной партии. Кангро баллотировалась по избирательному списку партии "Союз Отечества и Res Publica" (IRL). В главном законодательном органе страны Кангро, набравшая на парламентских выборах 2015 года 1669 голосов в избирательном округе номер 4 (Харьюмаа и Рапламаа), заменила Юхана Партса, который стал представителем Эстонии в Европейской счетной палате.

Кангро уже в течение долгого времени занимается проблемами людей с ограниченными возможностями, поэтому у нее не будет трудностей с нахождением своей темы в парламенте. С 2004 года Кангро была главным редактором бесплатной газеты Linnaleht, в которой в течение пяти лет трудился автор "Политрулета". И наше сотрудничество в целом я могу назвать позитивным. Конкретно в отношении меня все обещания выполнялись.

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"Блондинистый" заголовок недели: Õhtuleht о министрах Пало и Симсон

Газета Õhtuleht, которая не скрывает своей желтой направленности, назвала статью о торжественной церемонии крещения парома Leiger "Премьер-министр дал право произнести речь на крещении парома двум министрам-блондинкам" (Peaminister jättis laeva ristimise kõned kahe blondi ministri pidada, 20.12.2016). Речь шла о министре экономики и инфрастурктуры Кадри Симсон (Центристская партия) и министре предпринимательства и инфотехнологии Урве Пало (Социал-демократическая партия). Недовольство заголовком на своей странице в Facebook выразил министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский (СДПЭ). "Если бы Министерством экономики руководили Осиновский и Цахкна, неужто был бы заголовок "Премьер-министр дал право произнести речь на крещении парома двум бородатым министрам?" - написал Осиновский и поставил хэштег #casualsexism (повседневный сексизм).

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Фото недели: министры на Горхолле

Фото: Сийм Лыви, ERR

Премьер-министр Юри Ратас (на фото слева), министр финансов Свен Сестер (на фото справа) и министр предпринимательства Урве Пало посетили в среду, 21 декабря, Таллиннский городской холл, чтобы ознакомиться с состоянием, в котором сейчас находится памятник архитектуры. Экскурсию по Горхоллу провел исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас. В Горхолле планируется создать конференц-центр и концертный зал международного уровня. Реконструкция обойдется в 100 млн евро. Сумму поровну разделят между собой государство и власти Таллинна. Согласно планам, обновленный Таллиннский горхолл откроется в начале 2020 года.

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В тени главных событий: детский писатель Мика Керянен усилил реформистов

В середине декабря 43-летний уроженец Хельсинки Мика Керянен вступил в Партию реформ. Керянен в 19 лет переехал в Эстонию, где окончил Тартуский университет по специальности "эстонский язык как иностранный". Именно в Тарту финн почувствовал тягу к литературному творчеству и прославился серией книг для детей, действие которых происходит в районе Супилинн. На русский язык переведена книга "Украденный оранжевый велосипед". По мотивам произведений Керянена в 2015 году был снят фильм "Тайное общество Супилинна".

Фото: Postimees/Scanpix

Керянен также известен как активный болельщик тартуского "Сантоса", выступающего в первой лиге чемпионата Эстонии по футболу. Одно время писатель даже был тренером молодежной команды клуба. Попадал Керянен и в криминальную хронику. В 2011 году Тартуский уездный суд признал детского писателя виновным в применении физического насилия по отношению к несовершеннолетним. Суд приговорил Керянена к шестимесячному тюремному заключению, которое было заменено 360 часами общественно полезных работ. Согласно обвинению, на игровой площадке на улице Сыбра в Тарту Керянен грубо толкнул 14-летнего и 12-летнего подростков. Дети в результате этих действий упали, один из них - в лужу грязи.

Поздравление недели: какая партия имеет более творческий подход?

Приближаются праздники, и начинается активное движение поздравительных открыток. "Политрулет" решил посмотреть, чем же порадовали парламентские партии. Насколько же творчески они подошли к этому решению? Партия реформ, СДПЭ и Консервативная народная партия (EKRE) ограничились классическими открытками, IRL картинку оживила и добавила музыки, а Свободная партия сняла клип в Рийгикогу. Центристская партия на момент выхода "Политрулета" официальным поздравлениям не отметилась.

Партия реформ

СДПЭ

EKRE

IRL

Свободная партия

О поздравительной открытке президента читайте здесь:

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Поздравляет вас и "Политрулет". Берегите здоровье, не пейте "Боярышник"!