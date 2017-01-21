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Андрей Крашевский: настоящая цель хакерского скандала в США – Дональд Трамп, а не Россия

Андрей Крашевский Фото: ERR
Андрей Крашевский, политолог, редактор rus.err.ee
Cегодня 10:39
Рубрика: Мнение

Публикация компрометирующих материалов на Хилари Клинтон во время президентских выборов в США, которую связывают с действиями российских хакеров, используется политическими оппонентами избранного президента страны Дональда Трампа как для подрыва легитимности его избрания, так и для создания жестких ограничений для политики будущей администрации Белого дома.

По мере приближения даты инаугурации избранного президента США Дональда Трампа набирает обороты скандал, связанный с предполагаемым вмешательством России в президентские выборы 2016 года. Американские разведслужбы утверждают, что российские хакеры взломали компьютеры функционеров Демократической партии и через организацию Wikileaks публиковали компромат на кандидата в президенты от демократов Хилари Клинтон, что в итоге могло стоить ей победы на выборах. Публикация компромата якобы сопровождалась активной кампанией для оказания влияния на выборы по другим каналам, в том числе через СМИ, чтобы способствовать избранию Трампа.

Дональд Трамп, который за последний год не раз положительно отзывался о России, ставит под сомнение выводы американской разведки, обвиняя ее в неточности и политизированности. Между тем американские газеты и телестанции практически каждый день публикуют все новую и новую информацию со ссылкой на анонимные источники в разведслужбах, то есть разгорается беспрецедентный конфликт между президентом и спецслужбами.

У Трампа есть основания не полностью доверять разведке — достаточно вспомнить оказавшееся выдумкой оружие массового поражения в Ираке, липовые разведотчеты о снижении влияния "Исламского государства", в которых мнения аналитиков подгонялись под сиюминутные политические нужды Белого дома, а также увольнение советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна из военной разведки за несогласие политизировать свои оценки (по утверждению самого Флинна). Уволил Флинна нынешний директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер.

Напротив, многие представители американского политического истеблишмента заявили о полном доверии к выводам разведслужб и назвали российское вмешательство в выборы прямой угрозой американской демократии, на которую необходимо дать самый жесткий ответ.

Скандал с российскими хакерами разворачивается на фоне попыток проигравших выборы демократов объяснить поражение внешним фактором, поставить под сомнение результаты выборов, а также всемерно препятствовать намерениям Трампа и республиканцев демонтировать политическое наследие Обамы. Видные республиканцы, которые во время избирательной кампании выступали против Трампа или сохраняли нейтралитет, не ставят под сомнение результаты выборов, но поддержали выводы разведки и высказались за жесткие меры против России.

Ради скандала жертвуют репутацией разведслужб

Трудно отделаться от впечатления, что весь этот скандал похож на попытку ослабить нового президента и установить для него рамки поведения еще до того, как он успеет вступить в должность, причем демократы и многие республиканцы выступают здесь по сути единым фронтом, несмотря на все остальные разногласия между ними. Характерно, что некоторые республиканские сенаторы играют активную роль в попытках законодательно закрепить и резко расширить санкции против России, лишив президента какой-либо свободы маневра в отношениях с этой страной. Также бросается в глаза торопливость, с которой предпринимаются все эти шаги, словно противники Трампа хотят успеть сделать как можно больше до тех пор, пока у власти остается нынешний президент Барак Обама.

Эта потребность видится настолько настоятельной, что ради этого даже жертвуют репутацией американских разведслужб. Если российские хакеры действительно вмешались в выборы, то почему полтора десятка спецслужб, тратящие 70 миллиардов долларов в год, не смогли этому воспрепятствовать и теперь требуют от президента и Конгресса отомстить за свою некомпетентность? А если обвинения необоснованные, то речь идет об активном вмешательстве во внутриполитический процесс в интересах противников избранного президента со стороны спецслужб, реальная задача которых — снабжать руководство страны объективной секретной информацией для принятия решений, а не публиковать в СМИ собственные выводы.

Помимо репутационного ущерба для спецслужб США, страдает и американская демократия, в которой результаты президентских выборов фактически ставятся под сомнение проигравшими выборы демократами, а в стане победивших республиканцев нарастают внутренние разногласия между лагерем Трампа и выступающими против него политиками, которые ставят поддержку лидера собственной партии в зависимость от изменения его платформы. Все это вряд ли способствует укреплению бренда США как эталона демократии.

При этом в общем хоре обвинений тонут редко высказываемые аргументы о том, что этот внутренний конфликт вредит США и что категоричные требования к Трампу и его кандидатам в члены кабинета министров четко заявить о неизменной конфронтационной линии в отношении РФ не помогут повысить безопасность Америки. Такая политика сильно затруднит совместное противодействие международному терроризму, а также не позволит защититься от будущих кибератак наиболее рациональным способом: заключив двустороннее соглашение о шагах, которые оба государства обязуются не предпринимать друг против друга. Наконец, конфронтация с Россией сильно ограничит США пространство для маневра при отстаивании своих интересов в различных регионах мира.

Трамп не намерен сдаваться

Таким образом, раздувание хакерского скандала в США преследует двоякую цель. С одной стороны, попытаться ограничить свободу действий Трампа, сделать его более зависимым от политической элиты, наперекор которой он был избран президентом. С другой стороны, закрепление линии на конфронтацию с РФ не позволит США отказаться от роли "глобального полицейского" и гаранта глобализационных процессов в мире. Трамп выступает за значительную коррекцию этой политики, считая ее контрпродуктивной для экономики США, чреватой бессмысленными расходами и ненужными конфликтами, не затрагивающими коренных интересов страны.

Последние события указывают на то, что противостояние политического истеблишмента и популистского движения в США, наиболее ярким проявлением которого стала победа Трампа на выборах, не закончилось с победой с победой республиканца, а перешло в следующую фазу. Интересы американского истеблишмента очевидно расходятся с теми лозунгами, которые провозгласил Трамп, поэтому ситуацию с Россией используют как оружие для внутриполитической борьбы. Судя по поведению самого Трампа, он не намерен сдаваться без борьбы, которая принимает все более жесткий характер и утрачивает последние признаки политкорректности.


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    Андрей Крашевский: настоящая цель хакерского скандала в США – Дональд Трамп, а не Россия
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    Публикация компрометирующих материалов на Хилари Клинтон во время президентских выборов в США, которую связывают с действиями российских хакеров, используется политическими оппонентами избранного президента страны Дональда Трампа как для подрыва легитимности его избрания, так и для создания жестких ограничений для политики будущей администрации Белого дома.

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