Кристина Каллас: эстонцы готовы к выдаче гражданства серопаспортникам, не готовы — партии

Кристина Каллас. Фото: Postimees/Scanpix

По мнению директора Нарвского колледжа Тартуского университета Кристины Каллас, Партия реформ и IRL не поддерживают инициативу премьер-министра, центриста, Юри Ратаса выдать гражданство всем резидентам Эстонии, проживающим на территории страны более 25 лет, поскольку, получив право голоса, эти люди пойдут голосовать за Центристскую партию. В то же время она отмечает, что эстонское общество за последние десять лет заметно изменилось и, согласно проведенным исследованиям, поддерживает такое предложение.

По словам Каллас, согласно недавно проведенному интеграционному мониторингу, больше половины эстонцев поддержали идею о том, что родившиеся в Эстонии люди должны получить гражданство.

"Еще десять лет назад эстонцы это не поддерживали. Теперь общество готово и пришло время, чтобы окончательно решить эту проблему", - заключила она.

Однако, ее решению препятствуют политики.

"Все мы понимаем, почему IRL и Партия реформ не готовы. Дело в том, что они не считают, что это плохо для людей, а считают, что это плохо для них. Потому что, если люди, которые на сегодняшний день имеют серые паспорта, получат эстонское гражданство и пойдут голосовать на следующих выборах, то партия центристов выиграет выборы, ведь это их электорат. Для Партии реформ такой исход явно негативен, и поэтому они против", - высказала свое мнение директор Нарвского колледжа.

Несмотря на то, что большинство партий Эстонии инициативу Ратаса не поддержали, Каллас считает правильным, что он вновь продолжил дискуссию по наболевшей теме.

"Я думаю, что тема сама по себе очень важная. Вопрос людей, которые родились в Эстонии, не имея здесь гражданства, должен в какой-то момент решиться. Другое дело, можно ли назвать именно это решение самым правильным. Я считаю, что выдачу гражданства нужно начать с детей, родившихся в Эстонии и не достигших совершеннолетия. Дискуссию на эту тему в любом случае надо вести, а также принимать какие-то решения", - сказала Каллас в интервью нарвской передаче на Радио 4 "Местное время".

Кроме того, директор колледжа считает, что не все серопаспортники готовы принять гражданство Эстонии.

"Может быть, из 85 000 людей с серым паспортом только одна треть пошла бы и с радостью оформила эстонский паспорт. Остальные — это пожилые люди, для которых уже абсолютно не важно, какой у них паспорт, а также люди, для которых серый паспорт выгоден", - добавила она.

Каллас считает, что в случае воплощения идеи Ратаса, позиция Эстонии изменится в лучшую сторону. Люди, получившие гражданство, смогут принять государство как свое. Кроме того, по ее мнению, изменится международное лицо Эстонии, потому что проблема серопаспортников зачастую мешает построению дипломатических отношений с Россией и другими странами.

"Чтобы в стране работала демократия, люди, которые живут на этой территории, должны иметь право решать. Поэтому я думаю, что снижение числа неграждан очень хорошо повлияет на общую демократическую систему Эстонии", - заявила Каллас.