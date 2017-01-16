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Тийт Вяхи: хорошие отношения России и США — единственная гарантия безопасности для Эстонии

Бывший премьер-министр Эстонии Тийт Вяхи. Фото:ERR
Cегодня 16:10
Рубрика: Мнение

По словам бывшего премьер-министра Эстонии и предпринимателя Тийта Вяхи, наметившееся улучшение российско-американских отношений благодаря избранию Дональда Трампа президентом США является единственной гарантией безопасности для Эстонии и ключом к восстановлению ее экономического роста.

"Я не понимаю панического страха, который пресса, некоторые политики и бывшие отставные советские военнослужащие испытывают в связи с возможным улучшением отношений между Россией и США при Трампе. По-моему, именно это, а не гонка вооружений, дает нам единственную гарантию в сфере политики безопасности и является ключом к восстановлению экономического роста", - сказал Вяхи в понедельник, 9 января, в интервью изданию Postimees.

По словам Вяхи, эстонскому правительству следует готовиться к грядущим изменениям в мире. "Я понимаю, что новый президент и премьер-министр должны были, по всей видимости, повторить старые мантры в сфере внешней политики и политики безопасности, но в действительности нужно обратить внимание на то, что ситуация в мире быстро меняется, и когда эти изменения наступят, нам тоже нужно будет измениться и быть готовыми к изменениям", - сказал он.

Вяхи также считает, что отношение к России определяется активной пропагандой, утверждающей, что Россия готова напасть на Эстонию, хотя эти страхи преувеличены.

Андрей Крашевский
Редактор

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