Главным тренером "Флоры" стал голландец Арно Пайперс

Арно Пайперс вернулся во "Флору". Фото: Postimees/Scanpix

Голландец Арно Пайперс, трижды с 2001 по 2003 год приводивший "Флору" к чемпионскому титулу, вернулся на пост главного тренера таллиннского футбольного клуба.

"Рад вернуться в клуб 13 лет спустя. К счастью, я не потерял контакт с Эстонией после ухода из "Флоры" в 2004 году. Я проводил здесь обучение тренеров UEFA PRO, а на чемпионате Европы-2012 руководил юношеской (до 19 лет) сборной Эстонии", - сказал 57-летний специалист.

Пайперс возглавлял "Флору" и сборную Эстонии с ноября 2000 года до сентября 2004-го. Затем голландец работал техническим директором "Утрехта", главным тренером сборной Казахстана, "Астаны" и "Виллема II". В 2011 году вернулся в Эстонию и до 2013-го был техническим директором Эстонского футбольного союза. Затем снова отправился в Казахстан, где до весны 2014 года руководил клубом "Тараз".

Помощником главного тренера продолжит работать Юрген Хенн. Вторым помощником станет Норберт Хурт, который возглавлял "Флору" с 2013 года до лета 2016-го, а затем стал спортивным директором клуба. Наставником вратарей остался Айко Оргла.

Договор между Арно Пайперсом и "Флорой" заключен до конца 2017 года.

В 2016 году "Флора" в чемпионате Эстонии заняла четвертое место. Первую половину сезона команду тренировал Хурт, которого затем сменил Арго Арбейтер.