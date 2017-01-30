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Нарвский триатлонист Александр Латин на год уходит из большого спорта

Александр Латин. Фото: Scanpix/Postimees
Cегодня 09:58
Рубрика: Спорт

Нарвский триатлонист Александр Латин, которого выбрали лучшим спортсменом Ида-Вирумаа и лучшим спортсменом Нарвы, планирует взять годичную паузу, сосредоточиться на учебе и подумать, стоит ли в 30 лет еще пытаться достичь вершины. Охота за олимпийским билетом его утомила. В сезонах 2015 и 2016 года он боролся за путевку на Олимпиаду в Рио, но ему чуть-чуть не хватило, чтобы попасть в число 55 силнейших триатлонистов мира.

Александр Латин сказал "Северному побережью", что в этом году собирается относиться к спорту спокойнее. "Нынче в эту карусель я не пойду, как обычно было в прошлые годы. В этом году спорт немного отойдет на задний план. Я, наоборот, вернулся в университет. Хотел бы получить степень магистра, - сказал Латин, который в 2009 году получил в Тартуском университете степень бакалавра по специальности "технология окружающей среды".

Латин констатировал, что продолжавшаяся два года подряд охота за билетом на Олимпиаду в Рио в психологическом плане его немного утомила. "Сезон 2015 года у меня без пауз сразу перешел в сезон 2016 года. В итоге накопилась большая усталость. На восстановление, чтобы, образно говоря, снова встать на ноги, у меня ушло много времени", - признался он.

Тем не менее отказываться от спорта Латин пока не собирается. "Все еще тренируюсь и держу себя в форме. Надеюсь летом принять участие в каком-нибудь соревновании". На вопрос, попытается ли он еще раз пробиться на вершину и нацелиться на участие в Олимпиаде в Токио, Латин пока не нашел определенного ответа. "Безусловно, хотелось бы попробовать еще. Чувствую, что физический потенциал имеется. Но в то же время с возрастом прибавляется других обязанностей, и это усложняет пребывание в профессиональном спорте. В триатлоне, для того чтобы достичь вершины, нужно стопроцентно отдавать себя только этому. Посмотрим, что принесет будущее", - оставил он пока открытым вопрос дальнейшей спортивной карьеры.

Артур Тооман
Редактор

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