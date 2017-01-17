Рейм назвал лучшим футболистом года Роналду, Клаван - Месси

Выбор Мартина Рейма совпал с итоговыми результатами голосования. Фото: ERR

Стало известно, за кого голосовали представители Эстонии, выбирая лучшего футболиста 2016 года по версии ФИФА.

Им, напомним, стал нападающий клуба "Реал" (Мадрид) и сборной Португалии Криштиану Роналду, который обогнал в голосовании выступающего за "Барселону" аргентинца Лионеля Месси и француза Антуана Гризманна из мадридского "Атлетико".

От Эстонии в голосовании на этот раз участвовали главный тренер сборной Мартин Рейм и капитан национальной команды Рагнар Клаван.

Выбор Рейма полностью совпал с итоговой тройкой, а вот Клаван на первое место в голосовании за лучшего футболиста мира поставил не Роналду, а Месси, отдав португальцу вторую строчку. Третьим игроком мира Рагнар Клаван посчитал Антуана Гризмана.

В 2016 году Криштиану Роналду в составе "Реала" выиграл Лигу чемпионов, а вместе со сборной Португалии - чемпионат Европы.