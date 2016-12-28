Российский специалист Адьям Кузяев продолжит тренировать нарвский "Транс"

Главный тренер "Транса" Адьям Кузяев. Фото: ERR

Руководство нарвского футбольного клуба "Транс" и российский тренер Адьям Кузяев достигли договоренности о продолжении сотрудничества.

Об этом в среду, 21 декабря, корреспонденту портала rus.err.ee рассказал президент "Транса" Николай Бурдаков.

"Адьям Кузяев будет главным тренером "Транса" и в предстоящем сезоне. Он уже начал готовить команду к новому чемпионату", - добавил Бурдаков.

По его словам, ясности о том, каким будет состав команды в новом сезоне, пока нет.

"Сейчас у нас тренируются местные ребята, преобладает молодежь", - сказал Николай Бурдаков.

В прошлом сезоне "Транс" занял в чемпионате Эстонии восьмое место.

Адьям Кузяев возглавил нарвский "Транс" летом 2015 года.