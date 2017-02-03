Депутаты Нарвского горсобрания пока не стали отменять пособие бывшим мэрам

Городская управа Нарвы. Фото: Сийм Лыви

На состоявшемся 26 января заседании Нарвсокго горсобрания рассматривались два противоречаших друг другу проекта - отменить пособие бывшим мэрам города, переоформить это пособие в виде ежемесячных денежных подарков. В итоге нарвские депутаты эти вопросы решили снять с повестки дня и отложить их решение на будущее.

Депутат Нарвского горсобрания из правящей фракции "Единая Нарва" Алексей Мяги предложил поект, отменяющий постановление городского собрания города от 2009 года о выплате пособий бывшим мэрам города. Обосновал свой проект депутат необходимостью экономии бюджетных средств - на 2017 год бывшим мэрам предусмотрено выплатить 10 000 евро с учетом налогов (516 евро на одного человека в месяц).

Председатель городского собрания Нарвы, входящий в туже фракцию "Единая Нарва", Александр Ефимов сделал встречный проект, заменяющий пособие ежемесячным денежным подарком в размере 300 евро каждому бывшему мэру. Речь идет о двух бывших председателях горисполкома Нарвы Валерии Четвергове и Эдуарде Рыжакове (другие бывшие мэры города Владимир Мижуй, Райво Мурд и Эдуард Эаст не соответствуют критериям получения пособия, поэтому не получали пособия - прим. ред.).

Ефимов объяснил необходимость продолжить выплачивать из бюджета деньги бывшим мэрам тем, что прекращение выплаты пособия Четвергову и Рыжакову не в полном мере учитывает фактор их доверия относительно сохранения силы указанным постановлением. "Они, веря в то, что указанное постановление останется в

силе, использовали полученное пособие, изменяя свой уклад жизни. Отмена пособия причинит им вред. Закона об административном производстве, если исходя из превосходящего публичного интереса административный акт признается недействительным во вред лицу, то лицу возмещается имущественный ущерб, который у него возник или обязательно возникнет, поскольку он верил в сохранение административным актом силы", - говорится в пояснении.

Ефимов предложил заменить пособие подарком в размере 300 евро, оскольку подарки не облагаются подоходным налогом.

Депутатя Нарвсокго горсобрания не стали принимать решения по этим проектам на сессии, отложив их на второе чтение.