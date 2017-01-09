Рекламная кампания не помогла Вайвара и Нарва-Йыэсуу набрать желаемые 5000 жителей

Иллюстративная фотография. Фото: ERR

Эту информацию корреспонденту портала rus.err.ee подтвердили как председатель горсобрания Нарва-Йыэсуу Инге Мушкина, так и старейшина волости Вайвара Вейкко Лухалайд.

В середине декабря два самоуправления запустили кампанию "Сосед, помоги!", призванную увеличить к 1 января число зарегистрированных на территориях этих самоуправлений жителей до 5000. Среди всех новых жителей будут разыграны призы, главным из которых станет внедорожник. Однако несмотря на щедрые подарки, набрать 5000 жителей так и не удалось. До начала кампании в Нарве и Вайвара проживали 4527 человек, акция помогла увеличить численность населения чуть больше, чем на 250 жителей.

"Первоначальные данные говорят о том, что до требуемого законом об административной реформе минимума в 5000 жителей не хватает 211 человек", - сказал Лухалайд.

"Теоретически это число еще может измениться, но понятно, что не намного. Окончательные цифры будут известны в течение понедельника", - добавил волостной старейшина.

"Теперь мы намерены просить у правительства о разрешении сформировать совместное с волостью Вайвара самоуправление, несмотря на отсутствие требуемого минимального числа жителей. Правительству предстоит решать, одобрить наше ходатайство или нет", - сказала Инге Мушкина.

"До 15 февраля правительство может предложить нам вступить в переговоры с соседями. Например, с Тойла, Иллука или Силламяэ. В таком случае мы обратимся к правительству с ходатайством об исключении, чтобы нам позволили создать самоуправление, в которое вошли бы только волость Вайвара и город Нарва-Йыэсуу. Я уверен, что это исключение будет сделано. Наше объединение выглядит очень логичным", - уточнил Вейкко Лухалайд.

"Слияние нас и волости Иллука? Сомневаюсь. У нас даже нет общей дороги - необходимо ездить через Йыхви. Присоединение к нам Тойла? Если бы эта волость была одна, то это было бы хорошо, но Тойла объединяется с волостями Кохтла и Кохтла-Нымме, у нас с ними нет общих культурно-исторических составляющих. То есть это уже не очень правильно. Остается еще Нарва, но объединение с ней не поддерживает правительство. Силламяэ? Два города в одной волости означало бы гибель сельской жизни", - аргументировал Лухалайд.

Напомним, что 30 ноября, в конференц-центре СПА-отеля Meresuu состоялось историческое совместное заседание народных избранников города Нарва-Йыэсуу и волости Вайвара. Ключевым для депутатов стал вопрос об объединении двух самоуправлений в единый муниципалитет. Все решил перевес в один голос - слиянию быть, несмотря на то, что в курортном городе противников объединения было больше, чем сторонников.