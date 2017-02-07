Бывший вице-мэр Максим Волков не советует Нарве судиться с фирмой ATKO

Максим Волков. Фото:ERR

Бывший вице-мэр Нарвы Максим Волков объяснил в эфире Нарвской студии "Радио 4", в чем проблема автобусного сообщения с садоводческими товариществами Нарвы, которую активно начали обсуждать в январе нынешнего года, когда компания ATKO Bussiliinid пригрозила городу судом, если ей не заплатят более 40 000 евро за перевозку льготников на этих маршрутах, не входивших в первоначальный договор фирмы с городом.

По мнению Волкова, новая система общественного транспорта в городе хорошая, однако мина замедленного действия, связанная с перевозкой нарвских садоводов, была заложена летом 2015 года.

"Для начала надо напомнить тем, кто сейчас сильно печалится по судьбе Narva Bussiveod (обанкротилось в начале 2016 года — прим. ред.), что именно это муниципальное предприятие было притчей во языцех — использование им бюджетных средства вызывало много нареканий. То, что город был не в состоянии такую компанию содержать, было понятно уже 2015 году, когда город не смог полностью удовлетворить заявку Narva Bussiveod. Надо вспомнить, что в результате открытого тендера, было сэкономлено несколько миллионов евро. Конечная цель - получить понятную и прозрачную цену за автобусные перевозки в городе была достигнута", - сказал Волков.

Волков подчеркнул, что проведенный тендер был связан исключительно с внутригородскими линиями. Садоводческие маршруты фирма Narva Bussiveod обслуживала совершенно по другом договору. Тендер на эти маршруты проводила много лет назад уездная управа. И тогда прежнее руководство муниципальной фирмы выиграло тендер на уездные линии, дав заведомо цену ниже рыночной, ниже себестоимости. "В результате этого город каждый год вынужден был доплачивать сотни тысяч евро из своего бюджета для того, чтобы Narva Bussiveod обслуживала уездные линии".

Таким образом, проблема была создана много лет назад, когда руководство муниципальной фирмы приняло такое управленческое решение, объяснил Волков.

О том, что проблема возникнет, было понятно в конце июля 2015 года, когда после вскрытия конвертов стало однозначно ясно, что Narva Bussiveod проиграла. По словам Волкова, для решения проблемы до принятия бюджета города на 2016 год время было, однако прежний мэр города Эдуард Эаст, сказав, что надо чего-то подождать, до своей отставки в ноябре 2015 года ничего не сделал. "В декабре новой управе надо было что-то решать уже в пожарном порядке. Пришлось срочно заключать договор с ATKO, воспользовавшись дополнительными 20% от общего километража. И дальше крутиться, исходя из ситуации. Вот корень проблем. Почему эти проблемы появились, вопрос надо задавать не мне (в сентябре 2015 года Максим Волков подал в отставку с постав вице-мэра), я со своей стороны сделал все возможное", - сказал бывший вице-мэр Нарвы.

По мнению Волкова, нынешнее требование фирмы ATKO к Нарве справедливо. Он пояснил свою точку зрения тем, что договор между городом и фирмой был заключен в 2015 году на определенных условиях, потом добавили маршруты, а после еще приняли решения о льготах. "Я рад, что у нарвитян появилась возможность ездить по льготам, но кто-то их должен финансировать. В данном случае это выглядит так, что эти расходы пытаются переложить на компанию. Нельзя обязать компанию, с которой заключили договор на определенных условиях, работать по новой экономической схеме", - отметил Максим Волков.

Максим Волков считает судебное разбирательство с фирмой для Нарвы бесперспективным и прежде, чем судиться, рекомендует нарвским чиновникам вспомнить прежний негативный опыт города в судебных делах, когда огромная трата бюджетных денег не принесла городу победы.

Решить проблему он предлагает составлением подробного аудита всех маршрутов в садоводческие товарищества, после чего заключить отдельный договор с ATKO или провести новый тендер.