Министерство образования готово выделить на строительство эстонской школы в Нарве 2,3 млн евро

В Нарве построят новую основную школу. Фото: "Северное побережье"

В рамках проекта финансирования строительства или капитального ремонта школ Министерство образования из 55 млн евро выделит трем самоуправлениям Ида-Вирумаа - Йыхви, Азери и Нарве - более семи миллионов. В Нарве планируется построить новое здание для основной эстонской школы.

Нарва получит 2,3 млн евро на строительство и обустройство здания основной школы Нарвской эстонской гимназии. Предполагаемая общая стоимость проекта - 3 млн евро, местное самоуправление должно внести 15% от этой суммы. Деньги Нарва получит после того, как при подаче окончательного ходатайства представит в министерство письменное подтверждение наличия средств самофинансирования. Крайний срок подачи ходатайства для Нарвы - 30 июня 2017 года.

Сам проект строительства в Нарве школы должен быть реализован в конце лета 2020 года.

Аналогичная схема действует и в отношении Йыхви и Азери. Министерство распределило деньги на бумаге, реально самоуправления их получат, когда подтвердят свое участие в проекте и гарантируют необходимые суммы для обеспечения доли самофинансирования.

Йыхви получит 3,2 млн евро при общей предполагаемой стоимости проекта 3,9 млн евро на капитальный ремонт русской основной школы. Проект должен быть реализован до 1 октября 2018 года.

Азери получит 1,6 млн евро при общей предполагаемой стоимости проекта 1,9 млн евро на капитальный ремонт и обустройство части здания основной школы. Волость должна реализовать проект до конца лета 2018 года.

"Когда именно самоуправления получат деньги, зависит от того, будут ли ходатайства поданы корректно, и когда будут проведены необходимые конкурсы", - пояснила пресс-секретарь Министерства образования Елена Земскова.

Министерство образования и науки планирует выделить 22-м местным самоуправлениям 55,3 млн евро на упорядочение школьной сети и реконструкцию школьных зданий. Благодаря инвестициям планируется снизить расходы местных самоуправлений на содержание зданий и направить больше средств на образовательную деятельность.