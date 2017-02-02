Предпринимателю Александру Брокку присвоили звание почетного гражданина Нарвы

Александр Брокк. Фото:Scanpix/PM

В зале заседаний находились 22 депутата. Решение было принято единогласно.

Предложение присвоить звание почетного гражданина Нарвы Александру Брокку внесли мэр Нарвы Тармо Таммисте и члены Нарвского горсобрания

В соответствии с первым пунктом п.1.1. Положения о почетном гражданине Нарвы, звание присваивается лицам, внесшим выдающийся вклад в развитие городского хозяйства, образования, культуры, здравоохранения и спорта, а также в восстановлении старого города.

Инициативная группа почситала, что Александр Брокк соответствует нескольким указанным в этом пункте критериям. Он вносит выдающийся вклад в развитие городского хозяйства, сохраняя и развивая кожевенное предприятие (владелец завода Nakro AS), а также создавая условия в промышленном парке Intec-Nakro для развития других предприятий, что способствует созданию новых рабочих мест в городе.

"На протяжении многих лет Брокк оказывает безвозмездную помощь спортивным обществам, инвалидам, музыкальным конкурсам, ветеранам. Благотворительность для него – это выражение его любви к Нарве и нарвитянам", - говорится в постановлении о присвоении Брокку звания почетного гражданина города.

В качестве примера благотворительных дел названы четыре колокола для православной церкви Нарвской иконы Божьей матери и памятник к 100-летию известного шахматиста Пауля Кереса, которые были изготовлены на деньги мецената.