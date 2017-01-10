В Ида-Вирумаа два автомобиля съехали в канаву

Иллюстративная фотография. Фото: Facebook.

В Ида-Вирумаа в понедельник, 2 января, два автомобиля потеряли управляемость и съехали в кювет, пострадали три человека.

В 11:00 в волости Йыхви на 17-м километре шоссе Кохтла-Ярве – Кукрузе – Таммику автомобиль Ford Galaxy, за рулем которого был 75-летний мужчина, потерял управляемость и съехал в канаву. Пассажиров – 79-летнюю и 54-летнюю женщин – доставили в отделение экстренной медицины Ида-Вируской центральной больницы.

В 12:05 ДТП произошло в волости Вайвара на 195-м километре шоссе Таллинн-Нарва. Автомобиль Volkswagen Polo, которым управляла 62-летняя женщина, потерял управляемость и съехал в кювет. Водителя доставили в отделение экстренной медицины больницы Пуру.