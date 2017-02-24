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Для строительства автовокзала в Нарве требуются дополнительные деньги

Нарвский автовокзал. Фото: Сийм Лыви
Cегодня 12:12
Источник: BNS
Рубрика: Ида-Вирумаа

Нарвский городской департамент развития и экономики обратился на городское собрание с предложением увеличить финансирование на строительство нового автовокзала в Нарве. Первоначально департамент посчитал, что хватит 804 тыс. евро, однако проведенные тендеры показали, что проект обойдется в 1,2 млн евро.

"В связи с данным конкурсом поступили дополнительные вопросы и срок подачи предложений по нему перенесли на 9 февраля. К этому новому сроку поступило пять предложений", - сообщил директор департамента развития и экономики Нарвы Георгий Иванов. По его словам, все поступившие предложения в значительной мере превысили предполагаемую стоимость работ на объекте.

"Для поиска дополнительных средств город Нарва обратился к программе, финансирующей проект — и одновременно мы запросим согласия городского собрания Нарвы об увеличении городом доли самофинансирования, чтобы в итоге все же заключить договор", - сказал Игнатов.

"Если мы получим как от программы, так и от городского собрания позитивный ответ, то реконструкция автобусного вокзала должна завершиться к октябрю. Предполагаемая стоимость проекта должна составить порядка 1,2 млн евро", - добавил он.

В рамках проекта будет реконструировано здание железнодорожного вокзала, собственником которого является компания Eesti Raudtee, и построят площадку для автовокзала.

Впервые департамент объявил о проведении конкурса в мае прошлого года, однако тендер пришлось отменить, поскольку стоимость предложений, в принципе соответствовавших условиям конкурса, превысила планируемую стоимость работ. Тогда департамент посчитал, что работы обойдутся в 804 100 евро.

Артур Тооман
Редактор

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