Детское отделение Нарвской больницы продолжит работу

Пикет противников закрытия детского отделения в Нарвской больнице. Фото:Сергей Степанов/NPA

Эту информацию в среду, 28 декабря, корреспонденту портала rus.err.ee подтвердил председатель совета Нарвской больницы Алексей Воронов.

"Приняв во внимание мнение нарвитян и общественную значимость оказания качественной медицинской помощи нарвским детям, совет решил не закрывать детское отделение Нарвской городской больницы, сохранив его работу", - сообщил Алексей Воронов в пресс-релизе.

"Учитывая необходимость инвестиций в новое оборудование для больницы, на которые планировалось направить экономию от реорганизации детского отделения, совет рекомендовал использовать внутренние резервы больницы, а в случае недостатка у больницы средств на покупку нового оборудования, ходатайствовать перед городом, как перед учредителем, о выделении финансовой помощи из городского бюджета", - добавил глава совета.

Детское отделение в Нарвской больнице на 20 коек планировалось закрыть в следующем году по той причине, что содержать его нерационально.

Руководство больницы при этом заверяло, что лечить маленьких пациентов по-прежнему будут качественно, только во взрослом отделении.

В начале декабря в Нарве прошел пикет против планов по закрытию детского отделения больницы.