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Переговоры по новому коллективному договору на Нарвских электростанциях зашли в тупик

Нарвские электростанции. Фото: ERR
Cегодня 07:15
Рубрика: Ида-Вирумаа

Профсоюзы и руководство фирмы Enefit Energiatootmine AS, которой принадлежат нарвские электростанции и завод по производству сланцевого масла, не смогли договориться по новому коллективному договору. Работодатель в лице концерна Eesti Energia хочет упразднить предусмотренные по договору льготы и повысить зарплаты работникам. Профсоюзы против исключения из коллективного договора льгот.

В октябре 2016 года начались переговоры по обновлению коллективного договора на Нарвских электростанциях и заводе по производству сланцевого масла. Завершиться они должны были к 1 января 2017 года, когда заканчивался срок действия прежнего договора. Поскольку достичь согласия профсоюзы и работодатель не смогли, то действие коллективного договора продлили до 1 апреля.

По словам лидера Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Владислава Понятовского, переговоры проходят очень тяжело. "Они (руководство Enefit Energiatootmine AS — прим. ред.) хотят исключить из коллективного договора все льготы, заменив их повышением зарплаты. На людей давят. С октября из профсоюза вышли четыре человека", - сказал Понятовский, добавив, что это приведет к сокращениям. По его оценке, сократят 25 человек. На Нарвских электростанциях и заводе по производству сланцевого масла работает более 800 человек.

Гендиректор Нарвских электростанций Тыну Аас действительно хочет существующие льготы заменить деньгами. "Готов существенно повысить зарплаты людям. Цифры, пока идут переговоры, называть не буду. Мне, как работодателю, выгодно, чтобы у людей росла зарплата, чтобы она была конкурентоспособной, а люди не уходили. Свое предложение я сделал представителям профсоюза, они не согласились. Будем дальше договариваться". По его мнению, для работников выгоднее, если льготы превратятся в деньги - такая ситуация более стабильна.

Тыну Аас утверждает, что на работников никакого давления не оказывается. "Это ложь. Работодатель не определяет, во что верить человеку, в каких организациях состоять. У нас демократия, и человек волен сам выбирать. О сокращениях речи совсем не шло. Это выдумка".

По словам Понятовского, из коллективного договора, например, хотят убрать пособие по случаю трудового юбилея, отменить доплату за вечерние смены, сократить на 25% доплату за ночные смены, сократить отпуск на 7 дней (с 42 до 35 и с 35 до 28 дней), отказаться от оплаты детских лагерей. Таким образом, работодатель хочет сократить свои расходы на 800 000 евро в год. Взамен, по словам Понятовского, предлагается повысить зарплату на 15%, но в реальности это повышение составит 10-12%.

Лидер профсоюза работников Нарвских электростанций Андрей Зайцев воздержался от комментариев, сославшись на то, что переговоры еще продолжаются, лишь подтвердив, что они идут тяжело.

Профсоюзы не исключают, что в ближайшее время в Таллинне перед главным офисом Eesti Energia может пройти пикет.

Артур Тооман
Редактор

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