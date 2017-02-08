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Кохтла-Ярве вернет государству 31 муниципальную квартиру

Заброшенные дома в Кохтла-Ярве. Фото: ERR
Cегодня 09:16
Источник: BNS/Северное побережье
Рубрика: Ида-Вирумаа

Горсобрание Кохтла-Ярве во вторник приняло беспрецедентное решение о переуступке государству 31 муниципальной квартиры, чтобы избавиться от расходов на их содержание.

Об этом в среду, 1 февраля, сообщило издание "Северное побережье".

Вице-мэр города Денис Вершинин пояснил в выступлении перед горсобранием, что горуправа неоднократно пыталась продать эти незаселенные квартиры с аукциона, но безуспешно, т. к. на покупку не находилось желающих. По его словам, содержание этих квартир обходится городу более чем в 45 000 евро ежегодно, создавая тяжелую нагрузку на городской бюджет.

Передаваемые государству квартиры разбросаны по пяти районам Кохтла-Ярве.

Председатель горсобрания Рийна Иванова сказала "Северному побережью", что это решение вызвано бедностью. "Многие квартиры, незаселенные в течение длительного времени, разграблены, в некоторых даже были пожары. Мы не видели перспективы, что в будущем на эти квартиры может возникнуть спрос. Используя возможность, предоставленную Законом о вещном праве, мы решили вернуть обратно это имущество, когда-то подаренное государством", - сказала она.

После этого квартиры должны перейти в ведение Министерства финансов, и в дальнейшем управлять ими будет Riigi Kinnisvara. В фирме по управлению государственной недвижимостью отметили, что уступка государству такого большого числа муниципальных квартир является беспрецедентной. "Мы должны внимательнее ознакомиться с этим решением, чтобы выработать наши дальнейшие планы по поводу этих квартир", - сказал пресс-секретарь Riigi Kinnisvara Мадис Иднурм.

Андрей Крашевский
Редактор

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