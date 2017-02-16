Правительство договорилось о принудительном объединении Силламяэ с Вайвара и Нарва-Йыэсуу

Силламяэ. Фото: Сийм Лыви

В среду, 9 февраля, правительство договорилось, что сделает предложения об объединении всем самоуправлениям, которые не выполнили требования административной реформы о минимальном числе жителей в 5000 человек. В том числе правительство предложит городу Нарва-Йыэсуу (Вайвара и Нарва-Йыэсуу) объединиться с Силламяэ.

Министерство финансов предоставит свои предложения о слиянии самоуправлений не позднее 15 февраля.

Предложения правительства об объединении самоуправлений состоят из 22 пунктов. Исключение будет предоставлено четырем волостям на островах – Кихну, Муху, Вормси и Рухну.

Как писал rus.err.ee, оппозиционные депутаты Силламяэ 5 февраля направили в Рийгикогу и министру госуправления Михаилу Корбу письмо, в котором попросили принудительно объединить Силламяэ, Вайвараскую волость и Нарва-Йыэсуу. Министр, встретившийся 7 февраля с властями Силламяэ, сказал, что решение об объединении самоуправлений будет принято правительством 15 февраля.

Депутаты аргументировали свое предложение тем, что с расширением территории появится больше возможностей по привлечению новых инвестиций, открытию новых рабочих мест и развития города. Они также сослались на летнее предложение крупных предпринимателей региона об объединении, которое осталось без последствий — власти Вайвара и Нарва-Йыэсуу не обсуждали тему объединения с Силламяэ.

На добровольной основе объединиться решили только Нарва-Йыэсуу и Вайвара, хотя жители Нарва-Йыэсуу, как показал проведенный опрос, были против этого, они хотели бы объединиться с Нарвой.

В конце 2016 года власти Вайвара и Нарва-Йыэсуу, число жителей которых не дотягивает до необходимого минимумам в 5000 человек, разыграли автомобиль с целью прописать у себя новых жителей. Однако богатый приз достаточного интереса не вызвал. В итоге судьбу этих самоуправлений будет решать правительство.