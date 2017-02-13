На директора кохтла-ярвеской школы пожаловались в Языковую инспекцию из-за интервью на русском языке

25 января Валентина Кутузова дала не одно интервью СМИ. Фото: ERR

Интервью на русском языке в эфире эстоноязычного телеканала Kanal 2 стало причиной для жалобы на директора кохтла-ярвеской основной школы Таммику Валентину Кутузову в Языковую инспекцию. Один зритель усомнился, что Кутузова владеет государственным языком на требуемом законом уровне. Хотя на самом деле это не так.

Как сообщил генеральный директор Языковой инспекции Ильмар Томуск, в ведомство обратился человек, который выразил сомнение в том, что Валентина Кутузова владеет эстонским языком, поскольку 25 января она выступила в новостях телеканала Kanal 2 с комментарием на русском языке на счет закрытия школы на карантин из-за ОРВИ и гриппа.

По словам Ильмара Томуска, у Языковой инспекции нет никаких причин сомневаться в том, что Валентина Кутузова владеет эстонским языком в соответствии с требованиями Закона о языке, о чем инспекция уведомила и жалобщика.

Вместе с тем Языковая инспекция обратила внимание школьного директора на то, что Закон о языке обязывает чиновника местного самоуправления выступать в эстоноязычных СМИ на эстонском языке.

"Директора школы как руководителя учреждения местного самоуправления следует рассматривать в качестве должностного лица, которое должно давать интервью эстоноязычным СМИ на эстонском языке", - пояснил Томуск.

По словам Валентины Кутузовой, она обязательно прислушается к рекомендации Языковой инспекции.

"После этой жалобы я сама на себя рассердилась. Мне ведь все равно на каком языке - русском или эстонском - давать интервью. Впредь буду внимательнее. А Языковая инспекция просто делает свою работу, к ней у меня никаких претензий нет", - рассказала директор Таммикуской основной школы.