Команда "Нарва Юнайтед" вышла в финал чемпионата Эстонии по футзалу

Поздно вечером в пятницу, 3 марта, в Нарве определился второй финалист чемпионата Эстонии по футзалу. Им стала местная команда "Нарва Юнайтед".

В решающем, третьем матче полуфинальной серии против таллиннского "Ринопала" нарвитяне, уступая по ходу матча 0:2 и 2:4, в итоге добились победы со счетом 5:4.

В финале турнира "Нарва Юнайтед" сыграет против действующего чемпиона, столичного "Космоса".

"Космос" на стадии полуфинала в двух матчах оказался сильнее таллиннского "Аугура".