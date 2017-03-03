Команда "Нарва Юнайтед" вышла в финал чемпионата Эстонии по футзалу ({{commentsTotal}})
Поздно вечером в пятницу, 3 марта, в Нарве определился второй финалист чемпионата Эстонии по футзалу. Им стала местная команда "Нарва Юнайтед".
В решающем, третьем матче полуфинальной серии против таллиннского "Ринопала" нарвитяне, уступая по ходу матча 0:2 и 2:4, в итоге добились победы со счетом 5:4.
В финале турнира "Нарва Юнайтед" сыграет против действующего чемпиона, столичного "Космоса".
"Космос" на стадии полуфинала в двух матчах оказался сильнее таллиннского "Аугура".
Редактор: Сергей Михайлов