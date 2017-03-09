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Парламентарии обсудят с бизнесменами Ида-Вирумаа возможности развития транзита ({{commentsTotal}})

Эстонский транзит переживает трудные времена. Автор: Postimees/Scanpix
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

Члены экономической комиссии Рийгикогу в ходе поездки по Ида-Вирумаа обсудят с местными предпринимателями возможности развития сектора транзита и логистики, а также сферы энергетики.

Об этом сообщила служба новостей "Радио 4", отметив, что поездка пройдет в четверг, 9 марта.

По словам председателя комиссии Айвара Кокка, за последние 10 лет международные грузоперевозки в Эстонии сократились более чем в четыре раза. Кокк добавил, что поскольку влияние сектора транзита и логистики на национальную экономику велико, то госбюджет остался без сотен миллионов евро.

По оценке председателя группы поддержки транзита и логистики Дениса Бородича, необходимо снизить тарифы железнодорожной инфраструктуры и государственные сборы для того, чтобы составить конкуренцию соседним странам.

Редактор: Сергей Михайлов



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