Управляющий гослесами Эстонии центр RMK выплатит в бюджет 30 млн евро дивидендов

Совет Центра управления гослесами (RMK) утвердил аудированные итоги экономической деятельности за 2016 год. Оборот за этот период составил 178 миллионов евро, а прибыль – 50,6 млн евро. Совет предложил выплатить в госбюджет в качестве дивидендов 30 млн евро, что примерно в полтора раза больше.

В минувшем году RMK продал 4 млн кубометров древесины. Это на 10% больше, чем годом ранее. Увеличение достигнуто за счет ликвидации последствий грозовой бури, прокатившейся по лесам Южной Эстонии, а также раскорчевки полигонов для Сил обороны.

Цены на древесину в 2016 году оставались стабильными, но в силу возросшего объема продаж оборот RMK по сравнению с 2015 годом увеличился на 8%, а прибыль – на 40%. Реализованная древесина по сортименту составила: бревна – 46%, баланс – 34%, дровяная древесина – 15%, древесная щепа и порубочные остатки – 5%.

В 2016 году увеличились и объемы лесоводческих работ. Было высажено 20,2 млн деревьев, что на 900 000 больше, чем в 2015 году. Уход за обновленным лесом был осуществлен на территории в 24 000 га. Для улучшения условий роста молодого леса была проведена осветляющая рубка на 19 300 га, а рубка прореживания в лесах среднего возраста была проведена на 9 000 га. Рубка обновления осуществлена на 10 500 га, что составляет 1% государственных лесных угодий.

Природоохранных зоны RMK посетило 2,3 млн человек. Наиболее популярные зоны отдыха RMK в окрестностях Таллинна и Ныва, из национальных парков наибольшей популярностью пользовались Лахемааский и Соомааский заповедники. Самый высокий рост посещений отмечен в Хаанья и Карула, Аэгвийду и Кырвемаа, а также в районе Тарту и Йыгева.

Увеличению интереса к прогулкам на природе способствовали многочисленные объекты, приведенные в порядок в последнее время. Это, например, Мохниская природная тропа в Лахемаа, Орьякуская учебная тропа, а также лесная хижина Леэмети на Хиймаа, Алатскивиская учебная тропа в Тартумаа, наблюдательная вышка Мериметсаской походной тропы в Ляэнемаа и Койгиская учебная тропа на Сааремаа.

В создание условий для прогулок на природе и занятий по экологии RMK в прошлом году инвестировал 4,9 миллиона евро.

В распоряжении RMK находятся 971 000 га лесных угодий и их ценность как биологическое достояние оценена в 2,92 млрд евро.

В 2015 году государству в виде дивидендов было выплачено 19,6 млн евро, на которые было начислено 4,9 млн евро подоходного налога. Прибыль RMK в 2015 году составила 36,2 млн евро. В 2017 году RMK прогнозирует прибыль в размере 39 млн евро.