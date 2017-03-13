Парадокс: около 4000 эстонцев считают себя этническими русскими

Департамент статистики в преддверии Дня родного языка, отмечаемого 14 марта, подготовил обзор: "Как много людей в Эстонии разговаривает на эстонском языке?" В стране, по состоянию на 2016 год, 68% жителей считают эстонский своим родным языком.

"Родным эстонский язык назвали 883 707 человек или 68% от общего числа жителей страны. Конечно и за пределами Эстонии есть люди, говорящие на эстонском языке, но точно их число неизвестно", - говорится в отчете департамента статистики.

Большинство носителей языка проживает в Харьюмаа - 59% от общего числа жителей уезда. Меньше всего в Ида-Вирумаа - 16% от общего числа жителей уезда. В городах носителей языка меньше, чем в сельских районах.

Любопытны данные по этническому составу людей, считающих эстонский своим родным языком: 69% - этнические эстонцы, 25% - этнические русские и 5% - люди других национальностей (украинцы, белорусы, финны).

Около 4000 человек, чьим родным языком является эстонский, считают себя этническими русскими и более 2000 человек считают себя финнами. В Эстонии проживает 24 000 этнических эстонцев не говорящих на эстонском языке. Департамент статистики предполагает, что родным языком этих людей является русский.

Среди жителей Эстонии, не имеющих гражданства страны, у более 8000 человек родной язык - эстонский.