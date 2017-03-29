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Центральная криминальная полиция подозревает четырех врачей в коррупции ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

Сотрудники Центральной криминальной полиции предъявили подозрения в коррупционных преступлениях одному семейному врачу в Торма и трем врачам в Йыгевамаа.

Троих врачей подозревают в том, что они в течение прошлого года представляли Департаменту социального страхования несоответствующие действительности данные о здоровье пациентов, чтобы обеспечить им выплату пенсии по нетрудоспособности, а одного врача подозревают в посредничестве взяточничеству, сообщили в Лыунаской прокуратуре.

Согласно подозрению, врачи диагностировали у людей, ходатайствующих о нетрудоспособности, различные нарушения здоровья, хотя некоторые их них не приходили на прием.

Некоторым пациентам врачи подделывали описание состояния здоровья и диагностировали болезни, которых у пациента не было или были, но не в такой степени, отметили в прокуратуре.

По словам прокурора Марге Пюсс, на основании собранных данных можно полагать, что необходимые медицинские справки пациентам выдавали за взятки.

"По данным дела, многие люди необоснованно получили пенсию по нетрудоспособности. Собранная в ходе расследования информация дает основание полагать, что число таких людей может быть больше", – сказала Пюсс.

Полиция просит всех, кто знает об этих случаях позвонить по телефону 7 468 504 или написать по адресу электронной почты korruptsioonivihje@politsei.ee.

Редактор: Ирина Киреева



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