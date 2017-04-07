США нанесли ракетный удар по аэродрому в Сирии

США выпустили 59 ракет Tomahawk по авиабазе в Сирии. Они были выпущены с военных кораблей по аэродрому Шайрат, который находится в провинции Хомс на западе Сирии.

В Вашингтоне полагают, что именно с него сирийские правительственные войска совершили атаку с использованием запрещенного оружия. Американские военные нанесли удары по сирийским воздушным судам, по аэродрому, ангарам и складским помещениям, заправочным станциям, а также радарам и системам ПВО, уточнил официальный представитель Пентагона, передает dw.com.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он отдал приказ нанести удар по сирийской авиабазе, руководствуясь жизненно важными интересами национальной безопасности США. Он обвинил президента Сирии Башара Асада в использовании смертельно опасных отравляющих веществ и гибели людей. Президент США призвал "цивилизованные страны" к тому, чтобы закончить бойню и кровопролитие в Сирии.

Российские вооруженные силы были предупреждены об ударе по авиабазе Шайрат, сообщил Пентагон. США не выпускали ракеты по тем участкам, где, по их данным, присутствуют войска РФ, заявили в оборонном ведомстве США.

Вашингтон проинформировал несколько стран о намерении нанести ракетный удар по Сирии, но России в списке этих стран не было, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о высокой степени уверенности в том, что в ходе атаки в Идлибе использовался газ зарин. Глава американского внешнеполитического ведомства также обвинил Москву в провале соглашения по химическому оружию в Сирии 2013 года. По его словам, РФ в этом вопросе была некомпетентна или являлась "соучастником", пишет Reuters. Американский удар по Сирии Тиллерсон назвал соразмерным.