Ивангородцы предлагают снять видеоролик о бедственном положении города и обратиться к Путину

В интернет-сообществе "Подслушано Ивангород" предлагается снять видеоролик с участием представителей всех поколений горожан, чтобы проиллюстрировать глобальные проблемы города – с работой, медициной, досугом для молодежи, сохранением памятников культуры. Завершить видеоролик предлагается обращением к президенту России Владимиру Путину или к общественности страны.

Анонимный автор на стене интернет-сообщества "Подслушано Ивангород" предложил пользователям обсудить идею съемки видеоролика, который бы привлек внимание общественности и чиновников к глобальным проблемам города. К ним автор идеи относит отсутствие рабочих мест, отсутствие строительства жилья, проблемы с медициной, с развитием и досугом молодежи, а также "наплевательское отношение к историческому памятнику (Ивангородской крепости)", передает портал konkretno.ru

К съемкам предполагается привлечь представителей разных поколений и слоев населения, которые бы озвучили, как им живется в Ивангороде. Так, о медицине в первую очередь могли бы поведать пожилые люди и молодые мамы, о жилье – молодые семьи и т.д.

В завершении ролика, по мнению анонимного сценариста, должно прозвучать обращение – либо конкретно к президенту России, либо к общественности страны.

"Важно, чтобы получилось четко, по делу, но красиво и не оставило равнодушным, - написал пользователь. – Может, конечно, это кому-нибудь покажется смешным, ну а вдруг это станет переломным моментом и поможет нам? Как говорится, кричите и вас услышат".

Комментаторы в принципе идею одобрили, но отметили, что съемкой должен заниматься профессионал, а это уже деньги. Кроме того, люди задаются вопросом, будет ли толк? Ведь местные чиновники не могут не видеть, что творится в городе, да и обращений от недовольных горожан в администрацию поступает немало.