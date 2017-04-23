В Нарвском замке открылась фотовыставка Кристель Лукатс

"Эта выставка не является подведением итогов, а только лишь взглядом на то, что попало в объектив моей камеры и что я напечатала за многие годы. Если каждый найдет здесь что-то по душе, я буду искренне рада и признательна, как и прекрасному коллективу этого музея, благодаря которому и состоялась эта выставка", - передает слова Лукатс пресс-служба Нарвского музея.

Кристель Лукатс (1932) — фотограф, член Таллиннского фотоклуба (1975), член-учредитель Общества фотоискусства Эстонии (1989). С 1998 года является куратором галереи LEE Таллиннского музея фотографии.

Первую камеру "Комсомолец" Кристель получила в подарок в 1947 году от вернувшегося с войны отца. Первые свои фотографии сделала в Эйвере (Ярвамаа) на маленьком лесном хуторе у дедушки. Интерес к фотографии усилился в середине семидесятых, когда из-за болезни сына пришлось много времени проводить дома. Логичным продолжением хобби стало вступление в Таллиннский фотоклуб.

Выставка будет открыта до 11 июня.