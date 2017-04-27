Прокурор требует наказать бывшего нарвского префекта условным лишением свободы

Вируская окружная прокуратура требует наказать обвиняемого в присвоении денег бывшего нарвского префекта Артура Пярноя лишением свободы на два года условно.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь прокуратуры Елена Филиппова.

По ее словам, прокурор на суде потребовал признать Пярноя виновным в присвоении денег, подделке документов и предоставлении их суду.

Кроме Пярноя обвинение в подделке и использовании фальшивых документов получила и фирма Sidiv Õigusbüroo как юридическое лицо. Для нее прокурор требует наказания в виде штрафа в размере 10 000 евро.

Также одну из работниц фирмы - Диану Кожину - обвиняют в подделке документов и даче ложных показаний. Ее прокурор требует наказать условным лишением свободы сроком на один год.

Обвиняемые своей вины не признают. Вируский уездный суд вынесет решение 31 мая.

Как писал rus.err.ee, согласно обвинению, будучи членом правления фирмы Sidiv Õigusbüroo OÜ, Пярноя присвоил в 2013 году находящиеся во владении предприятия, но принадлежащие другому человеку 19 173,49 евро.

Речь идет о 300 000 крон, которые этот человек одолжил фирме на основании заключенного 22 июля 2008 года договора о займе.

Согласно обвинению, Пярноя подделал договор займа и представил суду фальшивый договор вместе с заявлением.

Следствие выявило, что Пярноя действовал с целью оставить эти деньги своей фирме и себе, подделав и представив суду поддельные документы.