В Минной гавани обезвредили мину времен Второй мировой войны ({{commentsTotal}})
Рано утром в среду, 10 мая, представители ВМС страны ликвидировали найденную на дне Таллиннского залива мину времен Второй мировой войны.
Речь идет о германской донной мине, которая содержит 720 кг тротилового эквивалента взрывчатки, сообщил главный штаб Сил обороны.
По оценке экспертов, сейчас на дне Балтийского моря находится около 40 000 различных боеприпасов. И многие из них - в боевой готовности.
Ежегодно в Балтийском море обезвреживают около сотни мин.
Редактор: Сергей Михайлов