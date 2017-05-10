Бывшего худрука Горхолла Меэлиса Пая уволят и из центра "Сальме"

Об этом в среду, 10 мая, сообщила пресс-служба управы, отметив, что такое решение Кальюлайд принял, ознакомившись с промежуточным рапортом городской службы внутреннего контроля о деятельности детского театра, работавшего с центре культуры "Сальме" под руководством Меэлиса Пая.

Городская служба внутреннего контроля, как писал rus.err.ee, начала проверку делопроизводства в центре культуры "Сальме"в начале нынешнего года по просьбе старейшины района. Промежуточный рапорт внутреннего контроля прилагается к данному пресс-сообщению.

"Уже в прошлом году стали поступать сигналы о том, что в центре культуры "Сальме" не все в порядке. Исходя из этого мы затребовали из центра культуры договоры и другую документацию и затем обратились в городскую службу внутреннего контроля. После получения рапорта я сделал директору центра культуры предложение расторгнуть трудовой договор с Меэлисом Паем", - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

По его словам, "Сальме" должен в будущем стать современным центром культуры, ни в чем не уступающим, например, "Котлу культуры".

В промежуточном рапорте внутреннего контроля говорится, что в центре культуры "Сальме" были заключены сомнительные договоры. В ряде случаев сумма услуги была незначительно ниже установленного законом для договоров о госпоставках границы. Это может свидетельствовать о намерении избежать объявления конкурса на заключение таких договоров.

Управление проектом детского театра, во главе которого стоял Меэлис Пай, не соответствовало установленным требованиям. Использование бюджетных средств не было прозрачным и оправданным.

Например, в отчете внутреннего контроля упомянуты договоры о предоставлении услуг по составлению маркетингового плана для детского театра и организации сбыта. По словам работников центра, договорами занимался Меэлис Пай.

Сам Пай утверждает, что ничего не знал об этих договорах. Кроме того, представитель фирмы, которая согласно договору должна была оказывать соответствующие услуги, сказал, что не обладает информацией о данных документах.

Большая часть договоров, представляющих интерес для службы внутреннего контроля, заключена с лицами из круга знакомых Меэлиса Пая.

Таллиннская служба внутреннего контроля продолжает проверку центра культуры "Сальме".

C 2000 по 2013 год Пай был директором театра NUKU, в 2013-м вступил в Центристскую партию и стал советником мэра Таллинна, с 2015 года стал художественным руководителем культурного центра "Сальме", с 2016-го - председателем совета АО "Таллиннский горхолл".

С 2015 года Меэлис Пай является депутатом Таллиннского горсобрания.

В марте 2017 года Пая отозвали из совета Горхолла, после чего он покинул Центристскую партию.