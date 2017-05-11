Нарва выделит 300 000 евро на восстановление ликвидированной улицы Суворова

Нарвские власти готовы потратить около 300 000 евро на восстановление ликвидированной в начале 1990-х годов улицы, некогда названной в честь советского поэта и красноармейца Георгия Суворова, который погиб в боях за Нарвский плацдарм в феврале 1944 года.

Улица Суворова длиной около 500 м, которая ранее соединяла параллельные улицы Раху и Тиймани, была удалена из списка городских объектов Нарвы в начале 1990-х годов, поскольку движение транспорта по ней стало невозможным из-за раскопанной канализации, пишет издание "Северное побережье".

В бюджете Нарвы на 2017 год предусмотрено около 300 000 евро на строительство в этом месте новой улицы с тротуаром и освещением, причем ее первый участок со стороны улицы Тиймани был построен еще в прошлом году.

По словам городского архитектора Ивана Сергеева, вопрос о названии строящейся улицы сейчас не актуален. Он не исключил, что за ней будет оставлено нынешнее техническое название — "улица А.-А. Тиймани J1", но комиссия по наименованию объектов при горуправе может впоследствии предложить и какое-то другое название.

Георгий Кузьмич Суворов родился в 1919 году в Енисейской губернии. Начал писать стихи и пьесы в 1937 году, работая учителем начальных классов. Начав Великую Отечественную войну в сентябре 1941 года рядовым красноармейцем, дослужился до звания лейтенанта. Работал в дивизионной газете "За Родину", стихи Суворова печатались в журналах "Звезда" и "Ленинград". Погиб 13 февраля 1944 года при переправе через реку Нарва во время боев за Нарвский плацдарм.

Посмертно принят в члены Союза писателей СССР. В 1968 году за книгу стихов "Слово солдата" Георгий Суворов был награжден мемориальной медалью конкурса Н. Островского.