В Нарве два острова на водохранилище получат имена

Департамент архитектуры и планирования Нарвы сообщил об установлении географического названия двух островов Пыхья-Свариксаар и Лыуна-Свариксаар (Põhja-Svariksaar и Lõuna-Svariksaar). В департаменте не смогли объяснить, почему острова могут получить такие имена.

Департамент архитектуры и планирования сообщил, что готовится проект распоряжений об установлении географических наименований двух островов. Горожане могут до конца мая высказать свои предложения или возражения.

В департаменте не знают, почему были выбраны именно такие имена и посоветовали обратиться в географическую комиссию.

Городской секретарь Нарвы, возглавляющий географическую комиссию города, Антс Лийметс сказал, что название остров связано с именем человека, вроде бы жившего в той местности еще до того, как появилось водохранилище. Лийметс не знает, кто был этот человек, и чем он прославился.

Как сказал Лийметса, давать географическим местам имена людей не рекомендуется, а поскольку вопрос наименования островов еще не утвержден, то озвученные имена островов еще могут быть изменены.