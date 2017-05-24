Влияние "Северного потока-2" на экологию Эстонии умеренное, но может пострадать популяция нерп

Газопровод "Северный поток-2" берет нижний старт. Новая труба ляжет на дне Балтийского моря параллельно первому газопроводу "Северный поток-1" и соединит Россию с Германией. "Актуальная камера" разбиралась в том, как реализация проекта повлияет на флору и фауну Эстонии и соседей.

Вторая ветка газопровода "Северный поток-2" или Nord Stream – в стадии разработки. Для получения национального разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода необходимо провести оценку воздействия на окружающую среду. Трасса хоть и не пройдет через эстонские воды, но в соответствии с Конвенцией Эспо, у жителей сопредельной страны было время познакомиться с проектом и повлиять на экологию. Поступило два предложения.

"Департамент окружающей среды прислал комментарии, касающиеся содержания проекта и оценки сети охранных участков Natura 2000 в рапорте Эспо. Со стороны Эстонского фонда природы поступило предложение не строить трубу", – сказал руководитель отдела организации окружающей среды Министерства окружающей среды Каупо Хейнма.

Между тем, экологи считают, что строительство "Северного потока-2" навредит обитателям российской природоохранной зоны – Кургальского заказника, который включает прилегающую акваторию Финского залива.

"Эта труба идет по территории Балтийского моря, а в России – по Кургальскому заказнику. Сейчас российские власти лихорадочно меняют границы этого заказника. Список редких видов птиц и животных сокращается. Получается прямое нарушение законов РФ", – рассказала эколог, координатор Activatica.org Евгения Чирикова.

По словам представителей проекта, вред от газопровода на экологию Эстонии – умеренный. В основном строительство "Северного потока-2" может повлиять на популяцию кольчатой нерпы как раз в то время, когда будут обезвреживать боеприпасы, находящиеся на морском дне.

"В проекте "Северный поток-1" речь шла о 50 боеприпасах на территории российских вод и 50 - в водах Финляндии. Это были и морские мины, и глубинные бомбы, и авиационные бомбы. Примерено такое же количество боеприпасов мы предполагаем найти во время строительства "Северного потока-2". Исследования завершены, и мы ждем итогов, которые помогут нам при составлении детального маршрута трассы, какие боеприпасы можно будет обойти", – пояснил представитель "Северного потока-2" Саймон Боннелл.

Оценка воздействия на окружающую среду от Латвии, Литвы и Польши поступит в течение ближайших месяцев.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет через воды России, Финляндии, Швеции и ФРГ. Протяженность трассы – 1200 километров. Его мощность составит 55 миллиардов кубических метров в год. Он должен быть готов в ближайшие 2-3 года.