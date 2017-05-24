Министр Михаил Корб подал в отставку

После встречи с премьер-министром Юри Ратасом министр государственного управления Михаил Корб решил, что уйдет в отставку из-за вспыхнувшего в среду скандала после его заявлений про НАТО на встрече с ветеранами в Хаапсалу.

Корб сказал журналистам, что принял решение из желания сохранить целостность правящей коалиции.

"Хочу, чтобы коалиция сохранилась. Считаю, что нынешняя коалиция - это гарантия хорошего будущего для Эстонии. И я не хочу создавать препятствия для работы этой коалиции, поскольку за эти полгода было многое сделано. Да и впереди еще много великих дел", - сказал Корб.

Министр еще раз повторил, что Эстония должна входить в НАТО и ЕС. "Своим заявлением про НАТО всех запутал. Этого делать не стоило. Министр не должен так неясно выражаться", - признал Корб ошибку.

Ратас поблагодарил Корба за проделанную работу, но подчеркнул, что Центристская партия никогда не ставила под сомнение политику Эстонии в сфере безопасности.

Ратас признал, что ситуация, когда уже второй его однопартиец должен покинуть правительство, не является хорошей.

Напомним, что кабинет министров Ратаса вступил в должность 23 ноября 2016 года. Уже в декабре правительство был вынужден покинуть центрист Мартин Репинский, занимавший пост министра сельской жизни.

Корб делает заявление про НАТО, после чего опровергает его

В издании Lääne Elu появилась публикация, согласно которой министр госуправления на встрече с ветеранами в Хаапсалу сказал, что не поддерживает членство Эстонии в НАТО.

"Я скажу, может быть, неприятную фразу с точки зрения эстонцев — я не поддерживаю членство в НАТО, - сказал министр. - Мне нравится финская политика по этому вопросу. Но если делать собственную армию, выйдет еще дороже. Понимаете? Финны создают собственную армию, они отдельно от НАТО, сами занимаются обороной своего государства. Но им никто не придет на помощь".

В распространенном в среду, 24 мая, заявлении Корб извинился за свое выступление в Хаапсалу. "Подтверждаю, что я полностью поддерживаю членство Эстонии в НАТО, работу и присутствие наших союзников, (нацеленные) на укрепление обороноспособности Эстонии, - сказал министр. - Поддержка США, Великобритании, Франции, Испании, Дании и других союзников заметна и важна".

Он пояснил, что его слова касались в первую очередь важности развития сильной и самостоятельной обороноспособности. "Членство Эстонии в НАТО укрепило нашу безопасность, мы получили как практическую, так и политическую поддержку для выполнения целей своей политики безопасности, и я считаю это очень важным", - подтвердил министр госуправления.

Заявление центриста Корба, сделанное им в Хаапсалу на встрече с ветеранами, подверг критике однопартиец - премьер-министр Эстонии Юри Ратас, назвавший высказывание Корба по теме НАТО неудачным и достойным сожаления, за которое сам Корб извинился. Министр иностранных дел Свен Миксер (СДП) и министр обороны Маргус Цахкна (IRL) к своей критике прибавили рекомендацию Корбу оставить пост министра, то же самое высказал и председатель Партии реформ Ханно Певкур. Корба критиковали представители всех оппозиционных партий, потребовав его отставки.