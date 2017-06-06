Министерство хочет обложить налогом на сладости и йогурты

Министерство финансов представило финансовой комиссии Рийгикогу предложения об изменении налога на сладости, согласно которому новый налог распространялся бы и на молочные напитки, содержащие сахар или подсластители, например, йогурты.

Согласно предложению, в качестве подслащенных напитков рассматривались бы напитки, приготовленные на основе молока или молочные напитки, которые содержат сахар или подсластители, передает ERR Uudised. К таким напиткам относятся, например, сладкие йогурты, кефиры, а также растительное молоко, например, соевое.

Министерство также дополнило термин подслащенный напиток – это напиток, содержащий подсластитель или сахар, а также сироп, порошок или гранулы, из которых изготавливают сладкие напитки.

"Дополнение было сделано для того, чтобы сделать термин подслащенный напиток подходящим для всего, что касается напитков с сахаром и подсластителем, а также для того, чтобы свести к минимуму споры об объекте налогообложения", – подчеркнули в министерстве.

Также в законопроекте отмечается, что к подслащенным напиткам не относятся пищевые добавки или напитки, производимые в медицинских целях.

На вопрос, насколько пополнится государственный бюджет в случае принятия этих поправок, представители Минфина не ответили. "У нас есть предварительные расчеты, но мы пока не можем их публиковать, так как это всего лишь предложения", – сказали в отделе по связям с общественностью министерства ERR.