Госконтроль усмотрел в одной сделке Narva Vesi AS конфликт интересов

Согласно материалам Госконтроля, в январе 2015 года муниципальная фирма Narva Vesi заключила сделку с фирмой Ursula Maria OÜ на сумму 1323 евро. Один из работников муниципальной фирмы, давший техническую консультацию во время подготовки тендера, оказался братом совладельца фирмы, победившей в тендере.

Фирма Ursula Maria OÜ занимается оптовой и розничной продажей теплиц, поликарбоната, товаров для сада, дверей, материалов из дерева и окон.

По мнению аудиторов Госконтроля, это является нарушением, поскольку существовала реальная возможность повлиять на результаты сделки.

Нарвский водоканал не согласен с претензиями Госконтроля, указав на то, что сумма сделки маленькая и не требует проведения никакого тендера. Однако тендер все-таки провели, оценив четыре заявки. Фирма Ursula Maria сделала самое выгодное предложение.

Кроме этого, в водоканале отметили, что работник Narva Vesi является всего лишь техническим специалистом и не принимает участия в заключении сделок. Решение принимал совершенно другой человек, не имеющий никакого отношения к фирме Ursula Maria.

Тем не менее Госконтроль в своем отчете отметил, что нарушение процедуры проведения тендера, даже, если не было никакого противоправного деяния, является плохим знаком, поскольку увеличивает коррупционные риски.

В центре внимания аудита Госконтроля было выполнение антикоррупционного закона в муниципальных обществах. Причиной было то, что в сфере предупреждения коррупции на государственные и муниципальные общества до сих пор обращалось мало внимания. Одним из поводов для аудита было и желание изучить действие принципиальных изменений антикоррупционного закона, что предполагает при распознавании коррупции больше сознательности и информированности. В сферах, где риск коррупции высок, изучалось, не совершались ли за счет налогоплательщика закупки у своих частных предприятий и не выплачивались ли своим частным предприятиям пособия или же самому себе – заработная плата. Также изучалось пользование служебным автомобилем как одним из основных должностных благ. Все это рассматривалось в части деятельности за период 2015–2016.

Было проверено 7 самоуправлений со всеми учреждениями и 11 муниципальных обществ (+9 муниципальных собственников). Проверялись: волости Хийу, Ярваканди, Кяйна, Моосте и Райккюла, города Тырва и Вильянди, предприятия AS Maardu Vesi, AS Narva Vesi, AS Rakvere Soojus, Huvitegevuse и Noorsootöö SA (Харку), OÜ Kadrina Hooldekodu, OÜ Kadrina Kommunaal, OÜ Kehtna Elamu, OÜ Maardu Linnavarahooldus, OÜ Pandivere Vesi (Вяйке-Маарья), OÜ Põltsamaa Vallavara и OÜ Tartu Valla Kommunaal.