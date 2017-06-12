Горсобрание Нарвы выделит на перестройку Кесклиннаской гимназии около 1 млн евро

В мае прошлого года руководство приграничного города и представители Министерства образования и науки подписали соглашение о намерениях. Согласно одному из пунктов этого соглашения, город может получить от государства средства на перепланировку здания Кесклиннаской гимназии в рамках общегосударственного проекта по упорядочению сети общеобразовательных школ.

Общий бюджет проекта запланирован в размере более 6 млн евро. Город Нарва внесет в этот проект 917 000 евро.

Проект перестройки школы запланирован на период с 2018 по 2020 годы.

Весной нынешнего года нарвские власти и Министерство образования и науки согласовали место расположения государственной гимназии для выпускников русских школ. Ее решено построить на улице Пушкина по соседству со стадионом "Фама-Калев" и Кесклиннаской гимназией. Здание гимназии должно быть построено к 2020 году.