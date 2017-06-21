Социал-демократы закрыли свой офис в Нарве

Социал-демократическая партия закрыла свой офис на Таллиннском шоссе в Нарве. Решение принимало нарвское отделение политической организации, но о нем в курсе и правление центрального округа соцдемов во главе с председателем партии Евгением Осиновским.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee рассказал лидер фракции соцдемов в Нарвском городском собрании Антс Кутти.

"Эти помещения - две маленькие комнатушки - уже давно не подходили для проведения наших собраний. А содержать их только ради того, чтобы хранить там свой инвентарь и какие-то буклеты не имеет смысла", - объяснил Кутти.

Политик заверил, что поиски более просторного помещения под офис уже ведутся. Возможно, что их удастся найти к осени.

"Временное закрытие офиса не означает, что социал-демократы прекращают свою деятельность в Нарве", - добавил Антс Кутти.

При этом на предстоящих осенью муниципальных выборах соцдемы не станут выставлять в Нарве свой список, а создадут избирательный союз "Наша Нарва".

В помещении на Таллиннском шоссе офис социал-демократов был открыт осенью 2011 года, когда председателем нарвских соцдемов был Яак Аллик.

Недавно на двери теперь уже бывшего офиса появилась вот такое объявление (соцдемы к нему отношения не имеют):