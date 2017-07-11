ФОТО и ВИДЕО: в Ыйсмяэ ночью сгорели три автомобиля, полиция подозревает поджог

Сразу несколько автомобилей сгорели минувшей ночью в районе Хааберсти. Правоохранительные органы подозревают, что причиной возгорания мог стать поджег. На это же указали и местные жители, передает "Актуальная камера".

На видео, снятом Вячеславом Таниным в начале четвертого утра, спустя несколько минут после возгорания автомобиля на парковке перед многоквартирным домом по адресу Ыйсмяе теэ 150, отчетливо видно, как уже спустя некоторое время из под иномарки начинает вытекать топливо и огонь медленно перекидывается на соседние автомобили.

"Стали взрываться баки. Бензобаки же у автомобилей пластмассовые. Колеса стали трескаться. Был страшный шум. Все это взорвалось. Потом стал разливаться бензин и загораться другие машины. Из-за того, что бензин вытек из бака", - рассказала председатель КТ "Ыйсмяэ теэ 2" Нина Миняева.

В общей сложности этой ночью в Хааберсти огнем были охвачены 6 автомобилей, три из которых выгорели до основания. По предварительной версии, причиной возгорания мог стать поджег. До начала пожара в окрестностях панельного дома были слышны подозрительные крики.

"В два часа ночи я еще не спал. Я живу немного дальше - за магазином "Максима". И услышал, какие-то крики, что кто-то двигался по улице. Молодняк какой-то. Не знаю, но шли они в эту сторону", - вспоминает местный житель, бывший спасатель Андрей.

На месте происшествия минувшей ночью работали пожарные Ныммеского отряда. Спасатели отмечают, что только по счастливой случайности удалось избежать большой трагедии. Пламя бушевало всего в нескольких метрах от спящих в квартирах многоэтажки людей.

"Из-за пожара место происшествие заволокло густым дымом, который время от времени задувало в сторону дома. Однако люди вовремя спохватились и успели закрыть окна в жилые помещения", - пояснил глава Ныммеской команды спасателей Хольгер Энок.

"Автомобили поджигают по самым разным причинам. Это может быть и личная обида на кого-либо. Возможны махинации со страховкой. Не исключены также и сговоры нескольких лиц", - считает глава службы расследований уголовных преступлений Пыхьяской префектуры Юхан Оясоо.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело.

Что касается владельцев пострадавших автомобилей, то на компенсацию от ущерба смогут рассчитывать только те из них, у кого было оформлено каско-страхование.

Ранее портал rus.err.ee со ссылкой на портал новостей вещания ERR.ee сообщил, что в ночь на вторник в столичном районе Хааберсти горели семь автомобилей. Из них три оказались полностью уничтоженными огнем.

Прибывшие на место спасатели потушили горевшие транспортные средства.

Точные обстоятельства случившегося устанавливаются. Согласно рабочей версии Спасательного департамента, один автомобиль подожгли, а затем пламя перекинулось на другие машины.

На данный момент известно, что три машины полностью уничтожены огнем. Остальные получили серьезные повреждения.

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