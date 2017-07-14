Осужденную за убийство мужа нарвитянку освобождают досрочно

Тартуский уездный суд решил досрочно освободить из тюрьмы Ирину Баринову, которая отбывает шестилетний срок заключения за убийство своего супруга.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщил пресс-секретарь суда Янар Филиппов, отметив, что такое решение суд вынес накануне.

В законную силу решение Вируского уездного суда вступит через 15 дней. В том случае, если его никто не обжалует.

В прошлом году судебная система Эстонии отказала Бариновой в УДО. Тогда суды посчитали, что характер совершенного преступления, образ жизни Бариновой и ее прежнее поведение дают основания опасаться, что отбытое наказание не является достаточным для того, чтобы женщина не совершила новое преступление.

Согласно материалам обвинения, 14 января 2012 года Ирина и Александр (45) выпивали в квартире на Таллиннском шоссе в Нарве. В ходе распития алкогольных напитков возникла ссора, в ходе которой Ирина взяла со стола кухонный нож и ударила им мужа. Александр от полученной раны скончался.

Полиция в тот же день задержала Ирину, и, по решению суда, она была взята под стражу.

Степень ее алкогольного опьянения в момент преступления была столь сильной, что в отделении полиции она даже не могла дунуть в алкометр.

На суде женщина уверяла, что нанесла удар с целью самообороны, но эти слова не нашли подтверждения.

В сентябре 2013 года, как писал rus.err.ee, Госсуд не принял к рассмотрению кассационную жалобу адвоката Бариновой. В итоге окончательно вступил в силу приговор Вируского уездного суда от 22 марта 2013 года, согласно которому женщина должна провести в тюрьме 6 лет.

В заключительном слове на суде Ирина Баринова выразила сожаление за совершенный поступок. Искреннее раскаяние было расценено как смягчающее обстоятельство.