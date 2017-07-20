Новые правила для школ: ученик 3-го класса должен проплывать 200 метров вместо 25-ти

Правительство Эстонии утвердило изменения в государственной программе обучения для основной школы: требования к урокам плавания ужесточат, чтобы избежать несчастных случаев на воде.

"В течение последних восьми лет в Эстонии в результате несчастных случаев на воде погибло столько людей, что набралось бы 17 классов основной школы, поэтому мы обязаны реагировать, – сказала министр образования и науки Майлис Репс. – Изменения помогут обновить уроки плавания таким образом, чтобы дети приобрели навыки, необходимые для того, чтобы остаться в живых при несчастных случаях на воде, и научились плавать как можно раньше".

Цель, к которой стремились на прежних уроках плавания, – проплыть в свободном стиле 25 метров – не обеспечивала детям достаточных навыков для того, чтобы остаться в живых при несчастном случае на воде. Результаты опросов, проведенных среди учителей плавания, показывают, что они недовольны нынешними результатами.

Цель обновленных уроков плавания – обеспечить учащихся необходимыми навыками. К концу 3-го класса дети должны быть способны проплыть 200 метров на груди и на спине, нырять и поднимать предметы со дна, держаться на воде 3 минуты, уметь правильно прыгать в воду и выбираться из нее при разных условиях.

Изменения в учебной программе вступят в силу в 2018 году, но школы могут внести изменения в свои уроки плавания уже с сентября. Для усовершенствования уроков плавания местным самоуправлениям и школам будут выделены дополнительные средства в размере 1,2 миллиона евро взамен нынешних 230 000 евро.