rus.err.ee

Приговоренный к 12 годам тюрьмы за убийство нарвской школьницы может выйти на свободу досрочно ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Зона отдыха Эккекюла в Нарве, в которой было обнаружено тело 14-летней Дарьи.
Зона отдыха Эккекюла в Нарве, в которой было обнаружено тело 14-летней Дарьи. Автор: Фото: Сергей Степанов/NPA
Ида-Вирумаа

Уже в следующем месяце выйти на свободу досрочно теоретически может 20-летний Тоомас Семыкин, который в июле этого года был приговорен к 12 годам тюрьмы за убийство нарвской школьницы Дарьи.

Обвинительный приговор в законную силу еще не вступил, таким образом в настоящее время Семыкин отбывает наказания за предыдущие преступления - разбойные нападения в Нарве, и формально соответствует требованиям условно-досрочного освобождения.

Вируский уездный суд рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении Семыкина 12 октября.

"Прокуратура не будет поддерживать условно-досрочное освобождение Тоомаса Семыкина", - заявила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова.

Напомним, 13 июля суд первой инстанции признал Семыкина виновным в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи. Он был приговорен к 12 годам тюремного заключения. Поскольку Семыкин был ранее наказан в уголовном порядке, то общий срок наказания составил 14 лет и 9 месяцев, из которого был вычтен уже отбытый в заключении срок

Преступление, вызвавшее широкий резонанс, произошло в декабре 2015 года недалеко от тропы здоровья в нарвском лесопарке на Ореховой горке.

На суде Тоомас Семыкин своей вины не признал.

Также суд принял решение частично удовлетворить иск потерпевшей стороны и взыскал с Семыкина более 4000 евро на покрытие материального ущерба. Кроме того, Семыкину придется заплатить более 5000 евро на судебные издержки потерпевшей стороны.

Виновным в сокрытии убийства был признан 20-летний Алексей Бочтарёв, которого суд приговорил к двум годам условного заключения.

Мотивированный текст приговора Вируского уездного суда будет доступен только с 6 октября. После этого стороны смогут его обжаловать в окружном суде.

Редактор: Сергей Михайлов

тоомас семыкиндело об убийстве дарьи


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
выборы
Обуждение угроз и вызовов демократии в Рийгикогу

Предвыборный блог | Двойные депутаты народу не нужны

Одним из нововведений на муниципальных выборах в 2017 году является так называемый "закон о двух стульях". Теперь действующие члены Рийгикогу могут баллотироваться в местные самоуправления и работать там, не отказываясь от места в парламенте. Это замечательно для разного рода политических гигантов и партий с недостатком ярких кадров. Народу же, на мой взгляд, "двойные" депутаты совсем не нужны.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Юлле Мадизе не видит перспектив у скандального законопроекта EKRE.

Юлле Мадизе: отобрать у неграждан право голоса на местных выборах невозможно

Канцлер права Юлле Мадизе не видит никаких перспектив у разработанного Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) законопроекта, согласно которому право голосовать на местных выборах должно быть только у граждан Эстонии и постоянно проживающих в стране граждан ЕС. По ее словам, невозможно лишить обладателей "серых" паспортов и граждан третьих стран права участвовать в выборах в местные органы самоуправления.

ЭКОНОМИКА
22.09

Фирма Олега Осиновского поставит поезда Elron на российские колеса

22.09

Жители Эстонии потратили в августе 10 млн евро на новые мобильные телефоны

22.09

Жилье продолжает дорожать

22.09

Eesti Energia получила разрешение на продажу электроэнергии в Финляндии и Швеции

21.09

И снова не взлетела: что происходит с самолетами Nordica

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
LIVE по четвергам в 12:00
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ

Народу важно
25 сентября в 19.00

Последние новости
08:26

С понедельника в Эстонии усилили проверку пассажиров и автомобилей

08:18

Зопп и Иванов поднялись в рейтинге ATP

08:06

СМИ: прилетающие в Таллинн туристы почти не пользуются услугами трамвайной линии

08:04

Министры транспорта стран ЕС хотят обеспечить инвестиционную безопасность крупных проектов

07:51

Эстония получит новый самолет наблюдения не позднее 20 мая

07:42

Меркель объявила о готовности формировать новое правительство Германии

07:22

Приговоренный к 12 годам тюрьмы за убийство нарвской школьницы может выйти на свободу досрочно

07:08

В Нарве во дворе жилого дома велосипедист наехал на пенсионерку

07:00

В августе закупочные цены на молоко выросли в Эстонии на 58,7%

24.09

В понедельник в Эстонии до +19 и без дождей

24.09

Рекомендации "АК+": куда пойти с 25 сентября по 1 октября

24.09

Творчество Марка Шагала стало основой для нового спектакля в Эстонии

24.09

"АК+" вместе с экспертами разбиралась в причинах дефицита масла и роста цен на продукты

24.09

Учения "Запад-2017": итоги подводит "Актуальная камера +"

тест: а вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

Полезно знать

Топ читаемости
24.09

На шоссе Таллинн-Нарва насмерть сбили женщину: полиция разыскивает очевидцев

24.09

Лаури Леэзи: учителя не получают среднюю зарплату, их оклады меньше

22.09

Мисс Нарвы Андриана Чупова: испугалась журналистики и поступила на бизнес

21.09

Ольга Иванова VS Мария Юферева: городское радио, сомнительные личности и бизнесмены-олигархиОбновлено

24.09

В Нарве рядом с Пяхклимяэской гимназией появилась новая улица

23.09

ФОТО и ВИДЕО: в Таллинне прошла акция протеста против строительства Рейди теэОбновлено

24.09

Трамп пообещал Северной Корее недолгое существование

24.09

"АК+" вместе с экспертами разбиралась в причинах дефицита масла и роста цен на продукты

23.09

В Нарва-Йыэсуу попрощались с летом на фестивале миноги

16.09

Памятка избирателя: муниципальные выборы-2017

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
08:04

Министры транспорта стран ЕС хотят обеспечить инвестиционную безопасность крупных проектов

24.09

На следующей неделе полиция усилит проверку пассажиров и транспортных средств

24.09

Уменьшится бюрократия при регистрации рождения или смерти человека

24.09

Со следующего года в Эстонии будет действовать новая система налогообложения доходов

24.09

Сегодня в Таллинне отметят День без автомобиля

23.09

В Таллинне открылась школа Art Media Kool

23.09

Завтра в Таллинне отметят День без автомобиля

23.09

Малые магазины против изменений порядка торговли

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: