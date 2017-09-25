Приговоренный к 12 годам тюрьмы за убийство нарвской школьницы может выйти на свободу досрочно

Уже в следующем месяце выйти на свободу досрочно теоретически может 20-летний Тоомас Семыкин, который в июле этого года был приговорен к 12 годам тюрьмы за убийство нарвской школьницы Дарьи.

Обвинительный приговор в законную силу еще не вступил, таким образом в настоящее время Семыкин отбывает наказания за предыдущие преступления - разбойные нападения в Нарве, и формально соответствует требованиям условно-досрочного освобождения.

Вируский уездный суд рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении Семыкина 12 октября.

"Прокуратура не будет поддерживать условно-досрочное освобождение Тоомаса Семыкина", - заявила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова.

Напомним, 13 июля суд первой инстанции признал Семыкина виновным в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи. Он был приговорен к 12 годам тюремного заключения. Поскольку Семыкин был ранее наказан в уголовном порядке, то общий срок наказания составил 14 лет и 9 месяцев, из которого был вычтен уже отбытый в заключении срок

Преступление, вызвавшее широкий резонанс, произошло в декабре 2015 года недалеко от тропы здоровья в нарвском лесопарке на Ореховой горке.

На суде Тоомас Семыкин своей вины не признал.

Также суд принял решение частично удовлетворить иск потерпевшей стороны и взыскал с Семыкина более 4000 евро на покрытие материального ущерба. Кроме того, Семыкину придется заплатить более 5000 евро на судебные издержки потерпевшей стороны.

Виновным в сокрытии убийства был признан 20-летний Алексей Бочтарёв, которого суд приговорил к двум годам условного заключения.

Мотивированный текст приговора Вируского уездного суда будет доступен только с 6 октября. После этого стороны смогут его обжаловать в окружном суде.