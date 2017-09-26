По дороге на Сааремаа добавятся две камеры контроля скорости

Департамент шоссейных дорог установит две новых камеры контроля скорости на шоссе Ристи-Виртсу, ведущем к паромной переправе на остров Сааремаа.

Одна камера будет установлена перед трактиром Birgit, а вторая - у перекрестка Хялвати, сообщило во вторник, 26 сентября, издание Lääne Elu.

К настоящему моменту готов бетонный фундамент для установки обеих камер, одна из которых должна заработать во второй половине ноября, а вторая - в декабре.

В пологом повороте у трактира Birgit неподалеку от Лихула в 2014 году погибли два финских мотоциклиста, столкнувшиеся с выехавшим на встречную полосу фургоном.

Сейчас по дороге на Сааремаа работают четыре камеры контроля скорости, установленные между 3-м и 17-км шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу - по две камеры в каждом направлении.

Схема расположения действующих и новых камер контроля скорости на карте